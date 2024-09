Pietro Lombardi: Jetzt ist es offiziell – Fans im Ruhrgebiet rasten aus

Bühne frei für Pietro Lombardi (32). Der DSDS-Gewinner von 2011 kommt am 4. Oktober ins Ruhrgebiet. Hier tritt er auf einem Event auf, bei dem Kult-Sänger Mickie Krause am 27. September den Anfang macht.

Am 4. Oktober sollte dabei eigentlich ein ganz anderer Künstler auf der Bühne in Bottrop stehen. Doch jetzt steht auf einmal Pietro Lombardi im Programm.

Pietro Lombardi zu Gast im Ruhrgebiet

Er ist einer der ganz großen Namen der deutschen Popmusik. Allein bei Instagram folgen Pietro Lombardi mehr als zwei Millionen Fans. Sein Hit „Senorita“ mit Rapper Kay One hat im Sommer dieses Jahres Diamant-Status erreicht. Heißt im Klartext: Die Platte wurde mehr als eine Million Mal verkauft. Diesen Erfolg kann Pietro Lombardi nun sieben Jahre nach Veröffentlichung seines größten Hits mit den Fans in Recklinghausen feiern.

Hier wird der Popstar am 4. Oktober beim Oktoberfest auf dem Saatbruchgelände auftreten. Der „Recklinghäuser Zeitung“ zufolge, sollte eigentlich „Knossi“ an diesem Abend auf dem Oktoberfest im Ruhrgebiet auftreten. Der Entertainer wird aber aus bisher unbekannten Gründen durch Pietro Lombardi ersetzt. „Er wird die Bühne abreißen“, kündigt Veranstalter Michael Wolff in der Zeitung an.

Weitere Stars beim Ruhrgebiets-Event

Neben Pietro Lombardi kann sich das Publikum in Recklinghausen auf eine Reihe weiterer Stars freuen. Den Auftakt macht Mallorca-Legende Micki Krause am 27. September. Es folgen Auftritte von Lorenz Büffel (28. September) und eine Party mit „Loona“, „DJ Robin“ und „Tim Toupet“ (2. Oktober). Den Abschluss macht „Anna-Maria Zimmermann einen Tag nach Pietro Lombardi. Tickets für das Event gibt es hier >>>

Neben seinem Mega-Erfolg mit „Senorita“ hat Pietro Lombardi im Sommer dieses Jahres noch einen weiteren Grund zu feiern. Denn am 23. August verkündete der 32-Jährige, dass mit Amelio Elija sein dritter Sohn das Licht der Welt erblickt hat. Zwei davon stammen aus seiner Beziehung mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa, einer aus der gescheiterten Ehe mit Sarah Engels.