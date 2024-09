US-Amerikaner isst Döner in NRW – sein Urteil ist vernichtend! „Krank“

Wer als US-Amerikaner nach NRW reist, kommt am Döner nur schwer vorbei. Allein durch die Dichte an Imbissbuden drängt sich die Bestellung schon auf. Influencer „ryaneatss“ hat das Konzept der Döner schon lange überzeugt.

Der US-Amerikaner lebt in NRW und feiert mittlerweile einmal wöchentlich jeden Donnerstag den „Dönerstag“ mit seinen Fans. Dabei beißt der Social-Media-Star immer wieder vor laufender Kamera genussvoll in das mit Fleisch und Salat belegte Brot. Doch diesen Donnerstag (12. September) hat er etwas zu meckern – und spricht dabei wohl vielen Deutschen aus der Seele.

US-Amerikaner meckert über Döner in NRW

Gleich nach dem ersten Biss wendet sich Ryan an seine Fans: „Das ist eine Sache, über die ich diskutieren möchte: Wie um alles in der Welt kann dieser Döner 7,90 Euro kosten?“ Er sei zwar nicht aus Deutschland und weiß daher nicht, was das Fast-Food-Gericht früher gekostet habe. Aber den heutigen Preis empfinde er als unangemessen. Sein Kommentar: „Es ist ein bisschen verrückt“, sagt er auf Englisch und fügt in deutscher Sprache hinzu: „Krank.“

Der US-Amerikaner ist der Meinung, dass der Döner für maximal fünf Euro verkauft werden sollte. Denn für ihn handle es sich um ein Fast-Food-Gericht. Doch bei diesen Preisen habe man eher den Eindruck, dass man im Restaurant dinieren würde. Viele seiner Fans teilen seine Ansichten. „In meiner Kindheit hat ein Döner noch rund 3,5 Euro gekostet“, klärt ihn einer auf.

US-Amerikaner bleibt schwach

Die Preise einfach zurückzudrehen, sei aber angesichts der Inflation nicht so einfach. Schon seit Monaten diskutiert Deutschland über die gestiegenen Lebensmittelpreise. Selbst Kanzler Olaf Scholz hat sich bereits zur Forderung nach einer Dönerpreisbremse geäußert (mehr dazu hier >>>).

Gestiegene Preise hin oder her. US-Amerikaner Ryan ist nach eigenen Angaben einfach nur dankbar für den Geschmack: „Ich liebe Döner einfach.“ Und so können sich seine Follower auch in der nächsten Woche wieder auf ein Video zum „Dönerstag“ einstellen.