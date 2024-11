Nach Spekulationen um „DSDS“-Aus von Pietro Lombardi – RTL spricht Klartext

Turbulente Zeiten bei Pietro Lombardi! Der ehemalige „DSDS“-Gewinner und Noch-Juror der Castingshow bangt um seine Zukunft bei RTL. Nachdem laut „Bild“ aus Produktionskreisen zu hören war, dass sich der Sänger seinen Job verspielt hätte, spricht nun der Sender selbst Klartext.

Pietro Lombardi: Konsequenzen werden deutlich

Aktuell brodelt rund um Pietro Lombardi und seine Zukunft in der „DSDS“-Jury ordentlich die Gerüchteküche. Doch was war passiert? Anfang Oktober kam es in der Villa des Sängers zu einem Polizeieinsatz. Später wurden Gewaltvorwürfe gegen ihn laut, seine Freundin Laura Maria Rypa kam ins Krankenhaus, Anzeige wurde erstattet. Doch dann die Wende: Zunächst wies Pietros Anwalt die Anschuldigungen zurück, dann sprachen auch Pietro und Laura öffentlich.

Zwar kam es zu einem Streit, doch Handgreiflichkeiten wären niemals vorgefallen, Pietro entschuldigte sich öffentlich und gab zu: „Ich war ein Arschloch.“ Trotz scheinbar gelöstem Konflikt wiegt der Zwischenfall noch immer schwer und könnte jetzt sogar die Karriere des Künstlers gefährden.

Pietro Lombardi: RTL spricht Klartext

RTL äußerte sich bisher zwar noch nicht in einer öffentlichen Pressemitteilung, doch ein Sprecher verriet dem „Express“ bereits so viel: „Nach derzeitigem Stand gehen wir davon aus, dass er (Pietro, Anm. d. Red.) dabei ist.“

Also doch alles nur haltlose Unterstellungen? Fakt ist, egal ob mit Pietro oder ohne: In der „DSDS“-Jury soll es gleich mehrere Umbrüche geben. Laut „Bild“ soll nämlich auch Loredana ihren Platz am Jury-Pult für Ballermann-Star Mia Julia räumen. Außerdem ist Rapper Bushido im Netz im Gespräch, bald das Gesangstalent der Kandidaten zu bewerten.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Weder Pietro Lombardi oder sein Manager Markus Krampe noch Dieter Bohlen wollen etwas von einem „DSDS“-Aus gewusst haben – und auch Bushido schweigt bislang zu den Schlagzeilen.