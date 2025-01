Pietro Lombardi & Laura feiern Debüt – „Es wird schön“

Seit 2020 gehen DSDS-Star Pietro Lombardi (32) und seine Freundin Laura Maria Rypa (29) gemeinsame Wege. Neben ihrer Liebe vereint die beiden noch etwas anderes – nämlich die gleiche Leidenschaft für Musik.

So zeigte sie ihre gefühlvolle Stimme schon bei Instagram oder zuletzt mit einer ganz kleinen Gesangseinlage, als sie Gäste am 4. Januar 2025 beim Event „OMG – Das Couchgespräch“ in Chemnitz waren. Nun bahnt sich jedoch eine echte Fansensation und Überraschung an, mit der niemand so wirklich gerechnet hatte. Doch womit brachte Pietro Lombardi seine Follower auf Instagram denn so zum Staunen?

Pietro Lombardi: Konzerttour steht in den Startlöchern

Am Mittwoch, den 12. Februar 2025, um 20 Uhr startet Pietro seine deutschlandweite „Kapitel“-Tour in der Kölner LANXESS-Arena. Anschließend wird er auf den größten Bühnen zahlreichen Fans unvergessliche und atemberaubende Abende schenken. Alles soll im Zeichen der Dankbarkeit stehen. So möchte der Deutsch-Italiener seinen treuen und leidenschaftlichen Fans etwas zurückgeben.

Auch interessant: +++ Pietro Lombardi steht Rede und Antwort – dann geht es plötzlich um Sex +++

Seine Fans werden dabei unter anderem die berühmten Songs „Phänomenal“, „Cinderella“ und „Bella Donna“ feierlich mitsingen können und intensive Gänsehautmomente erleben. Dies ist aber noch lange nicht alles! Pietro Lombardi möchte seinen Fans am 12. Februar in Köln noch eine ganz spezielle Premiere und Überraschung präsentieren. Doch welches Geschenk wird er wohl für die Gäste vorbereiten?

Pietro Lombardi & Laura präsentieren Liebes-Duett

In seiner Instagram Story gibt er schon einmal einen kleinen Vorgeschmack. Tatsächlich werden die Konzertbesucher ein einzigartiges Duett mit seiner Freundin Laura erleben. Der Sänger verkündet ganz emotional: „Nur, dass ihr Bescheid wisst: In Köln werde ich zusammen mit Laura ein Duett singen und ich zeige euch in der nächsten Story, welcher Song das sein wird. Es wird schön!“

Danach kann er seine Gefühle nicht mehr kontrollieren, zeigt sich extrem gerührt und bricht in Tränen aus. In einer weiteren Story bringt er Licht ins Dunkel: Das Paar werde gemeinsam die romantische Ballade „Don’t Know Much“ von Linda Ronstadt und Aaron Neville singen.

Hier haben wir weitere News für dich zusammengestellt:

Schlussendlich gebe es noch einen möglichen Auftritt, auf den sich vereinzelte Fans freuen könnten. So halte Pietro Ausschau nach Konzertgästen, die sich mit einem eigenen Gesangsvideo bei ihm für ein gemeinsames Duett bewerben möchten. Ein Soloauftritt wäre dabei auch möglich. Denn: Auf jedem seiner Konzerte werde er immer einem Konzertbesucher seine ganz persönliche und unvergessliche Chance auf der Bühne geben.