Pietro Lombardi steht Rede und Antwort – dann geht es plötzlich um Sex

In den vergangenen Monaten war Pietro Lombardis Name in aller Munde. Nachdem ein Streit mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa eskalierte, standen Anschuldigungen wegen häuslicher Gewalt im Raum. Während ihres ersten gemeinsamen Live-Events namens „OMG – Das Couch-Gespräch“ am 4. Januar wies das Liebespaar diese Vorwürfe vehement zurück.

Und so langsam scheint wieder Ruhe in das Leben von Pietro und seiner Laura einzukehren. Im Moment stehen für das Paar die beiden gemeinsamen Söhne Leano und Amelio im Vordergrund. Bei einer Fragerunde auf seinem Instagram-Profil stellte sich der „DSDS„-Gewinner nun jedoch Fragen seiner Fans, denen die meisten Promis garantiert eher ausgewichen wären.

Pietro Lombardi steht Rede und Antwort

Stolze zwei Millionen Menschen folgen dem Instagram-Account von Pietro Lombardi. Nach seinem Sieg der Castingshow „DSDS“ im Jahr 2011 ging es für den Sänger karrieretechnisch steil bergauf. Nach einer gescheiterten Beziehung mit Sarah Engels, aus der Söhnchen Alessio stammt, hat der Musiker in Laura Maria Rypa seine ganz große Liebe gefunden. Trotz schwieriger Zeiten in der jungen Beziehung hält das Paar zueinander und baut momentan sogar ein gemeinsames Haus.

Doch eine Fragerunde auf seinem Instagram-Profil stellt den Musiker nun vor unerwartete Herausforderungen. Denn seine Fans haben sich freche Fragen für den Sänger überlegt. Ein Follower fragt Pietro zum Beispiel nach seinem Kontostand. Der 32-Jährige entgegnet zunächst: „Minus“. Damit sich seine Anhänger keine Sorgen machen, stellt der RTL-Star jedoch nur kurze Zeit später klar: „Kühlschrank ist voll, keine Sorge.“ Doch es kommt noch schlimmer…

Denn neben harmlosen Fragen über seine anstehende Tour und das nächste Live-Event mit Laura wagen sich einige seiner Fans hoch hinaus. Pietro Lombardi teilt eine Collage aus folgenden Fragen: „Magst du Blowjobs?“, „Welche Stellung magst du im Bett?“, „Würdest du dich nackt zeigen?“ und „Penislänge?“ Den Sänger scheinen diese übergriffigen Fragen jedoch keineswegs zu verunsichern und er kontert sofort.

Pietro reagiert mit Humor

Pietro kann die Anliegen dieser „Fans“ kaum ernst nehmen und schreibt amüsiert: „Zu guter Letzt die wichtigen Fragen einmal beantworten. Danke für solche tollen Fragen, ich halte mich kurz. 1. Kenne ich nicht, 2. Hatte noch nie Sex, 3. Ungern, 4. Unterm Durchschnitt. Hoffe konnte alles gut beantworten. Danke für das Interesse, berührt mich sehr.“ Mit dieser pfiffigen Antwort hat der Sänger gezeigt, dass er sich nichts einfach so gefallen lässt.

Mit seiner lustigen Aktion hat Pietro Lombardi garantiert Sympathiepunkte bei seinen Fans sammeln können. Der Sänger hat seinen Humor auch bei dieser Gelegenheit wieder einmal unter Beweis gestellt.