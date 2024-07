Pietro Lombardi teilt rührendes Video: Es geht um seine Laura

Hinter Pietro Lombardi und seiner Verlobten Laura Maria Rypa liegen schwere Wochen. Das Paar erwartet momentan ihr zweites gemeinsames Kind und bangte vor Kurzem um das Baby. Laura musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, berichtete auf Instagram von starken Unterleibsschmerzen und anhaltendem Fieber. Die Sorge um eine Frühgeburt wuchs.

Mittlerweile kann die kleine Familie wieder aufatmen. Denn Laura ist zurück zuhause, meldetet sich bereits vor wenigen Tagen bei ihren Fans auf Social Media: „Hallo meine Lieben, ich bin wieder zu Hause und ruhe mich sehr viel aus! Wir hoffen, dass der Kleine sich noch einige Wochen Zeit lässt und im Bauch bleibt.“ Stets an ihrer Seite ist dabei Partner Pietro, der seiner Liebsten nun eine süße Botschaft widmet!

Pietro Lombardi lässt die Bombe platzen!

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa schweben schon seit Längerem im absoluten Liebesglück. Nach den beunruhigenden Nachrichten aus der Klinik kann sich die Familie rund um den „DSDS“-Star zuhause wieder ausruhen – und Lombardi ist dabei sichtlich stolz auf seine Verlobte. So sehr, dass er ihr jetzt einen Song inklusive Musikvideo widmet! „Glücksgefühle“ heißt sein neuer Hit und spricht wahrlich Bände.

Auf Instagram schwärmt er über seine Laura: „Ich bin so stolz, so eine unglaubliche Powerfrau an meiner Seite zu haben.“ Doch für den Clip zum Song holte sich Pietro ordentlich Verstärkung ins Boot!

Pietro Lombardi feiert mit Megastars!

Unterstützung erhielt Pietro Lombardi nämlich von Profi-Fußballer Lukas Podolski, „Let’s Dance“-Star Rúrik Gíslason und „First Dates“-Barkeeper Nic Shanker. Im Oberbergischen Land ließen die Freunde in einer luxuriösen Villa ordentlich die Korken knallen und versprühten dabei jede Menge gute Laune.

„Es war ein unfassbar schöner Drehtag mit engen Freunden. Ich glaube, das sieht man auch. Wir hoffen, dass es nur Glücksgefühle bei allen auslösen wird“, erzählte der „DSDS“-Star gegenüber „Bild“.

Der neue Song von Pietro Lombardi wird das Herz seiner Laura wohl wahrlich zum Schmelzen bringen!