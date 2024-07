Pietro Lombardi: Laura aus dem Krankenhaus zurück – „Ich bete“

Große Sorge um Pietro Lombardis Partnerin Laura Maria Rypa und ihr ungeborenes Kind. Vor einigen Tagen erst meldete sich eine sichtlich aufgelöste Laura via Instagram bei ihren Fans. Die junge Frau berichtete von schwerwiegenden Problemen in ihrer Schwangerschaft, sprach von Unterbauchschmerzen und Fieber. Die Angst vor einer Frühgeburt, sie war und ist allgegenwärtig.

Doch es wurde noch schlimmer. Die Frau an der Seite von DSDS-Legende Pietro Lombardi musste ins Krankenhaus. „Wie ihr wisst, geht es mir nicht so gut. Ich bin tatsächlich seit gestern im Krankenhaus und war einfach zu erschöpft, mich zu melden“, schrieb sie Ende der Woche via Instagram. Es seien Komplikationen aufgetreten, die es so auch schon in der Schwangerschaft von Leano, dem ersten gemeinsamen Kind von Pietro und Laura gab.

Laura Maria Rypa in Sorge um ihr Baby

Laura ging es zwischenzeitlich gar so schlecht, dass sie sich mit dem Rollstuhl fortbewegen musste. „Es kam alles auch so unerwartet, die Schwangerschaft verlief die ganze Zeit problemlos und war sehr schön bis jetzt“, schrieb sie. Am Sonntagmittag (28, Juli 2024) meldete sich Laura erneut via Instagram bei ihren Fans.

++ Laura Maria Rypa meldet sich aus dem Krankenhaus – sie hat nur einen Wunsch ++

In ihrer Story schreibt sie: „Hallo meine Lieben, ich bin wieder zu Hause und ruhe mich sehr viel aus! Wir hoffen, dass der Kleine sich noch einige Wochen Zeit lässt und im Bauch bleibt. Am Ende kann man nichts dagegen machen, wenn er früher kommt, aber ich bete, dass er sich wirklich noch ganz viel Zeit lässt. Viel wird hier vorerst auf meinem Profil nicht passieren, weshalb ich auch nicht wirklich etwas zeigen kann.“

Und so bleibt auch ihren Followerinnen und Followern nichts anderes übrig, als ebenfalls zu beten, die Daumen zu drücken und ganz fest daran zu glauben, dass alles gut geht, und sowohl Laura als auch das Baby alles gesund und munter überstehen. Zu wünschen wäre es ihnen.