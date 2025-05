Pietro Lombardi: Jetzt ist es raus! „DSDS“-Star teilt intimes Detail

Pietro Lombardi ist Sänger, Sympathieträger und Social-Media-Star. Einer, der eigentlich für gute Laune, catchy Songs und ein großes Herz bekannt ist. Doch jetzt sorgt er mit einem ganz anderen Thema für Wirbel. Nämlich mit der Frage aller Fragen: Wie lang ist sein bestes Stück?

Ja, richtig gelesen. In seiner Instagram-Fragerunde wird Pietro regelmäßig mit dieser neugierigen, leicht indiskreten Fan-Frage konfrontiert. Und diesmal hatte der einstige „DSDS“-Sieger endgültig die Faxen dicke und steht glatt Rede und Antwort!

Pietro Lombardi packt aus

Pietro Lombardi reicht’s! Von einer Frage hat der „DSDS“-Sieger endgültig die Nase voll. Und die dürfte einige Fans wohl überraschen, aber gleichzeitig auch brennend interessieren. Wie lang ist das beste Stück des Sängers? Einmal den Maßstab zücken, bitte!

In einer Instagram-Fragerunde wurde Pietro auf genau dieses intime Detail angesprochen und lieferte prompt eine ziemlich kreative Antwort. Denn direkt auspacken? Nö! Pietro spielt lieber Mathelehrer. „Zwei Zentimeter unterm Durchschnitt, jetzt kannst du dir überlegen, aus welchem Land ich komme und dann rechnen. Kleiner Tipp: In mir stecken zwei Länder, such dir einfach eins aus.“ Und was heißt das in Zahlen?

Pietro Lombardi: Einmal nachrechnen!

So ganz mit der Sprache rausrücken wollte Pietro Lombardi zwar nicht, aber aufgepasst, liebe Hobby-Detektive. Laut der Penis-Weltkarte 2024 (ja, die gibt es wirklich) liegt der deutsche Durchschnitt bei 12,5 Zentimetern, der italienische bei 13,35 Zentimetern. Zieht man also zwei Zentimeter ab…Voilà!

„Klein, aber fein“, hält Pietro Lombardi abschließend fest und beweist mal wieder, dass er nicht nur Töne, sondern auch Witze trifft. Die Fans feiern ihn für seine ehrliche und humorvolle Art. Und vielleicht wird die berüchtigte Frage jetzt ja endlich mal nicht mehr gestellt.