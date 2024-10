Pietro Lombardi wird bei Bielefeld-Konzert deutlich – „Da kann ich euch beruhigen“

Auf diesen Abend haben Millionen von Fans gewartet, die Spannung reichte bis ins Unermessliche. Nach einem Polizeieinsatz in der Villa von Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa standen Vorwürfe von häuslicher Gewalt im Raum. Tagelang äußerten sich der „DSDS„-Star und seine Verlobte nicht zu den schweren Anschuldigungen, Lombardi tauchte sogar völlig ab.

Am Sonntagabend (20. Oktober) gab der Sänger dann eine Art Comeback-Konzert in Bielefeld. Sehnsüchtig warteten seine Fans und die Presse auf eine erste authentische Reaktion des Musikers auf die harten Vorwürfe. Und die Besucher des Konzerts sollten nicht enttäuscht werden, denn Pietro Lombardi holte zu einem Rundumschlag aus.

Pietro Lombardi macht klare Ansage

Einige Stunden vor Konzertbeginn ließ sich Pietro Lombardi in einem orangefarbenen Audi RS Q8 vor die Halle fahren. In diesem Moment entstanden die ersten Fotos seit dem dramatischen Polizeieinsatz in der Villa, die den Sänger in der Öffentlichkeit zeigen. Mit einer Sonnenbrille auf der Nase und einer runtergezogenen Cap versteckte sich der „DSDS“-Star vor den Fotografen.

Noch einen Tag vor dem Konzert bestätigte Laura Maria Rypa auf ihrem Instagram-Profil, dass Pietro Lombardis Konzert in Bielefeld wie geplant stattfinden wird. Wie die „Bild“ berichtete, betrat der Sänger am Sonntag gegen 19.40 Uhr die Bühne des „Lokschuppens“ und begrüßte seine Fans mit den Worten: „Was geht ab Bielefeld? Vielen Dank, dass ihr alle da seid, es ist schön euch zu sehen!“ Vorerst wirkt der Auftritt des Musikers wie ein völlig normales Konzert.

Pietro mit deutlicher Beziehungs-Ansage

Doch die ereignisreichen letzten Tage möchte Pietro Lombardi keinesfalls unkommentiert lassen und gibt seinen Fans langersehnte Antworten auf ihre Fragen. Der 32-Jährige verkündet: „Manchmal sind Zeiten hart, aber eine Sache, da kann ich euch beruhigen (…) Laura und ich waren nie getrennt, sind nie getrennt.“ Mit nur einem Satz hat der Musiker also vorerst alle Gerüchte aus der Welt geräumt.

Und auch die Berichterstattung über die Ereignisse scheint Pietro Lombardi als Dorn im Auge zu sehen. In Richtung der Presse wettert der RTL-Star: „Und wir werden uns auch nicht für solche Pappnasen wie euch trennen.“ Die Zeitungsartikel der vergangene Woche scheinen in dem Musiker eine Art Trotz ausgelöst zu haben. Nun möchte er im Rahmen seines Konzertes beweisen, dass seine Beziehung unter den Geschehnissen keineswegs gelitten hat.

Wann und ob Pietro Lombardi und seine Laura ihren Fans mitteilen, was in der besagten Nacht tatsächlich passiert ist, bleibt abzuwarten. Für den Moment scheint Pietro Lombardi seine Zeit auf der Bühne sichtlich zu genießen.