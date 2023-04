Pietro Lombardi: Laura installiert Kameras im ganzen Haus – „Sie vertraut mir nicht“

Oh oh, was ist denn da im Hause Lombardi los? Im Januar wurden Pietro Lombardi und seine Verlobte Laura Maria Rypa Eltern ihres kleinen Sohnes Leano – jetzt geht die Influencerin erstmals auf Reisen und der DSDS-Star bleibt alleine Zuhause.

Kurz vor ihrer Abreise installiert Laura allerdings neue Kameras im ganzen Haus – für Pietro Lombardi ein eindeutiges Zeichen, dass die Mutter seines Sohnes ihm nicht so ganz vertraut.

Pietro Lombardi über Laura: „Sie kontrolliert mich einfach“

Am Freitag (7. April) filmt Pietro Lombardi seine Verlobte Laura, wie sie in seinem Haus in Köln am Tisch sitzt und die Bedienungsanleitung einer Kamera studiert. „Eine Frage: Am Montag geht es mit deiner Familie nach Polen und ich kann ja leider nicht mit, weil ich arbeiten muss. Jetzt habe ich eine ganz kurze Zwischenfrage: Warum zwei neue Kameras? Haben wir nicht genug zuhause oder…?“

So gibt der DSDS-Juror an, dass sich in dem Haus bereits 20 (!) Kameras befinden, Laura aber einfach noch zwei neue besorgt hat. „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“, antwortet die Influencerin daraufhin schlicht aber deutlich. Für Pietro ist die Sache deshalb klar, er kommentiert die Story mit den Worten: „Sie kontrolliert mich einfach. Sie macht zwar auf Spaß, aber glaube, sie vertraut mir echt nicht. Obwohl doch“, schickt er noch einen lachenden Smiley hinterher.

Pietro Lombardi ärgert Freundin Laura

So richtig ruhen lassen kann der Ex-Mann von Sarah Engels das Thema jedoch nicht, er schiebt Richtung Laura hinterher: „Mach dir keinen Kopf, ich hab die Frauen schon informiert, dass sie über die Nachbarin hierhin kommen sollen und dann gehen wir auch auf die sichere Seite. Also, wenn ich du wäre, würde ich hier im Wohnzimmer zur Sicherheit eine positionieren.“

Laura lacht nur, scheint den Witz nicht ganz so lustig zu finden. Pietro Lombardi ist dagegen immer noch ratlos, kommentiert weiter: „Ich glaub echt, die hat ein bisschen Angst, weil es gibt keinen Grund, die zu holen.“ Doch er kann es nicht lassen, provoziert die Mutter seines Sohnes erneut: „Ich bleib‘ treu, mach dir keinen Kopf. Du bist die einzige… in NRW!“

Auch daraufhin gibt es wieder nur einen Lacher von Laura, jedoch keinen Kommentar. Lachen ist schließlich die beste Medizin – zum Glück scheint das Paar das erkannt zu haben.