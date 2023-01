Pietro Lombardi bricht plötzlich Auftritt ab – der Grund könnte nicht schöner sein

Es sollte ein fröhlicher Tag für Pietro Lombardi werden, als er am Sonntag (8. Januar) das Benefiz-Fußballturnier „schauinsland reisen Cup“ in Gummersbach besuchte. Hinter dem Event steckten unter anderem sein guter Freund Lukas Podolski und Fernsehkoch Steffen Henssler. Gemeinsam mit anderen Promis spielten sie um Spendengelder für Poldis Stiftung, die sich für sozial benachteiligte Kinder und Jugendlichen einsetzt.

Für Pietro Lombardi nahm das Event jedoch ein jähes Ende. Völlig überstürzt musste er seinen Auftritt beim Fußballturnier abbrechen. Ein prominenter Mitspieler des DSDS-Stars verriet später, was hinter dem plötzlichen Abgang steckte.

Pietro Lombardi verschwindet von Event – „Der Storch hat was vor die Tür gelegt“

Kurz nach dem beendeten Turnier verschwand Pietro Lombardi bereits von dem Event. Dem 30-Jährigen konnte es offenbar gar nicht schnell genug gehen. Angeblich habe seine hochschwangere Freundin Laura Maria Rypa dafür gesorgt, dass Pietro die Flucht ergriff. Von der After-Show-Party bekam der Sänger nichts mehr mit.

„Ich habe gerade etwas gehört, wo ich da vorne stand. Pietro musste schnellstmöglich los. Weil irgendwas hat der Storch vor die Tür gelegt“, verriet Ex-Profikicker Thorsten Legat, der ebenfalls am Promi-Cup teilnahm, gegenüber „t-online“. Lag Laura etwa schon am Wochenende in den Wehen? Der errechnete Geburtstermin ihres Babys sollte eigentlich erst auf Mitte Februar fallen.

Freundin von Pietro Lombardi klagte bereits über Ziehen im Unterleib

Weder Pietro Lombardi noch seine Verlobte Laura haben sich bisher zu den Behauptungen von Thorsten Legat geäußert. Gut möglich aber, dass die beiden ihr junges Familienglück erst einmal privat genießen wollen, bevor sie die frohe Botschaft mit der Öffentlichkeit teilen.

Laura deutete jedenfalls schon Ende Dezember an, dass es wohl nicht mehr lange dauern dürfte, bis ihr Kind das Licht der Welt erblickt. „Ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl… Aber ich weiß nicht, ob es normal ist“, gab sie damals in ihrer Instagram-Story zu. Sie berichtete davon, beim Laufen und Toilettengang ein starkes Ziehen im Unterleib zu spüren. Ob das schon Übungswehen waren? Unklar.