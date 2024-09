Trauer um RTL-Star: Peter Zwegat (†74) ist tot!

Peter Zwegat, der beliebte TV-Schuldnerberater, ist im Alter von 74 Jahren verstorben. Das teilte nun RTL über die Deutsche Presse-Agentur mit. Bekannt wurde er durch die RTL-Reality-Serie „Raus aus den Schulden“, in der er von 2007 bis 2015 Menschen mit finanziellen Problemen half. Mit seiner direkten Art und seinem trockenen Humor gewann er nicht nur seine Kunden, sondern auch ein großes Fernsehpublikum.

Zwegat lebte in Berlin mit seiner Frau Liane Scholze, die er 2006 kennenlernte und 2011 auf Sanisbar heiratete. Der TV-Schuldnerberater genoss bis vor kurzem seine Rente.

Peter Zwegat half vielen Menschen auf die Beine

Peter Zwegats Einfühlungsvermögen für seine Kunden wurzelte tief in seiner eigenen Lebensgeschichte. In einem Interview mit „Bunte“ gab er offen zu, selbst unter Mobbing am Arbeitsplatz, psychischen Problemen und einer langen Arbeitslosigkeit gelitten zu haben. Diese prägenden Erlebnisse formten ihn zu einem Berater, der sich vor allem für die härtesten Schicksale einsetzte.

+++ RTL-Star Heinz Hoenig rührt mit Aufnahmen im Rollstuhl – „Ist das lieb“ +++

Mit seiner ruhigen, sachlichen Art zeigte Peter Zwegat nicht nur seinen Klienten, sondern auch den Zuschauern zu Hause, wie man einen Ausweg aus finanziellen Nöten finden kann. Er wurde zur Ikone für Hoffnung und Neuanfang. Fest steht: Sein Vermächtnis wird weiterleben.

Sowohl in den Herzen der Menschen, denen er persönlich half, als auch in der Erinnerung an seine TV-Auftritte bleibt Peter Zwegat unvergessen. Dabei dürfte er vielen Mut gemacht haben, ihre eigenen finanziellen Probleme anzugehen.