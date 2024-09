Heinz Hoenig rührt mit Aufnahmen im Rollstuhl – „Ist das lieb“

Heinz Hoenig hat es endlich geschafft! Nach einer schweren gesundheitlichen Krise, die ihn monatelang in der Klinik festhielt, konnte der beliebte Schauspieler endlich seinen 73. Geburtstag am Dienstag (24. September) in den vertrauten vier Wänden feiern. Und das hat seine liebe Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig prompt zum Anlass genommen, um ihren Schatz mit einer ganz besonderen Überraschung zu beglücken.

Heinz Hoenig: Rührende Szenen machen die Runde

Stellt euch vor: Heinz im Rollstuhl in das liebevoll geschmückte Wohnzimmer gefahren, die Augen voller Erwartung und Emotionen. An seiner Seite die strahlende Annika, die mit einem Lächeln auf den Lippen das Geburtstagsständchen anstimmt. Ihr gefühlvoller Gesang erfüllt den Raum, und Heinz kann seine Tränen nicht mehr zurückhalten. „Ach Schatz, ach Mensch, ist das lieb!“, so Heinz, während er sich von seinen Gefühlen überwältigen lässt.

Emotionale Bilder, all das festgehalten in einem Instagram-Video. Nach so vielen Monaten der Unsicherheit, in denen sogar eine Wiederbelebung notwendig war, ist dieser heimische Moment für die Schauspiel-Legende von unschätzbarem Wert. Und Annika? Sie hat noch mehr in petto! „Du kannst zwar keine Torte essen, aber trotzdem habe ich dir eine Torte mitgebracht“, so Annika, während sie einen Ballon in Form einer Torte zückt.

Doch das ist noch nicht alles! Annika hat noch eine weitere Überraschung parat: eine Auswahl an köstlichen Teesorten, die den Geburtstagstisch schmücken. Der TV-Star, der aufgrund seiner gesundheitlichen Einschränkungen auf feste Nahrung verzichten muss, zeigt sich sichtlich dankbar. „Ach, du bist genial“, schwärmt er und genießt den Moment der Zweisamkeit mit seiner geliebten Annika.