Peter Maffay packt aus – „Habe nicht mehr so viel Zeit“

Im Sommer war Schluss für Peter Maffay. Er spielte seine letzte Tour und verabschiedete sich von der Bühne. Eine Entscheidung, über die er lange nachgedacht hat und die ihm nicht leichtfiel.

Doch mit 75 Jahren liegen die Prioritäten des Sängers nun woanders. In einem neuen Interview erklärte er nun, dass er nicht mehr so viel Zeit für etwas alles Entscheidendes habe – was auch einer der Gründe dafür ist, dass er nicht mehr auf Stadion-Tour gehen wird.

Peter Maffay will keinen Moment missen

Für Peter Maffay bedeutet die Familie alles. Jede freie Minute verbringt er mit seiner Ehefrau Hendrikje und der gemeinsamen Tochter Anouk – seine zwei älteren Kinder sind längst aus dem Haus.

+++ Peter Maffay muss seine Fans enttäuschen: „Damit konnte niemand rechnen“ +++

Der Lebensmittelpunkt der drei liegt am Starnberger See, einem Idyll vor traumhafter Alpenkulisse in Bayern. Hier wächst die 5-jährige Anouk auf und genau hier will ihr Vater keinen Moment mit seiner Jüngsten missen. Das erklärte er kürzlich in einem Gespräch mit der „Bild“.

„Wir werden dann auf ihren Rhythmus einsteigen“

„Anouk kommt nächstes Jahr in die Schule, dann würde ich das verpassen. Ich habe nicht mehr so viel Zeit, solche wichtigen Dinge zu versäumen“, so Maffays Antwort, als er gefragt wird, ob er es mit seinem Rückzug ernst meine. Bis zu diesem Meilenstein im Leben seiner Tochter möchte er so viel Zeit wie möglich mit ihr verbringen.

Dem 75-Jährigen dürfte bewusst sein, dass mit dem Schulbeginn von Anouk nicht mehr so viele und vor allem flexible Möglichkeiten bleiben, Unternehmungen mit der Kleinen zu machen. Die kommenden Monate will er daher sicher umso mehr auskosten.

Mit der Einschulung im nächsten Sommer ändert sich dann nicht nur das Leben von Anouk, sondern auch das von ihren Eltern. Peter Maffay erklärte der „Bild“, den Tagesablauf an den Alltag von der Fünfjährigen anzupassen: „Wir werden dann auf ihren Rhythmus einsteigen, nicht umgekehrt.“

Der Familie steht also eine ereignisreiche und vermutlich auch nicht immer einfache Zeit bevor.