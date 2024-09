Peter Maffay muss seine Fans enttäuschen: „Damit konnte niemand rechnen“

Bittere Nachrichten für die Fans von Peter Maffay! Der Musiker hat es seinen rund 150.000 Followern bei Instagram selbst verkündet. Einige von ihnen schauen jetzt in die Röhre.

Er ist eine absolute Legende: Peter Maffay hat es mit Hits wie „Über sieben Brücken musst du gehen“ in die Herzen der Schlager-Fans geschafft. Kein Wunder also, dass seine Anhänger regelmäßig Schlange stehen, wenn es etwas Neues rund um den 75-Jährigen gibt. Jetzt ging es um seinen Konzertfilm.

+++Nach Drogen-Bekenntnis von Band-Kollege – Peter Maffay meldet sich zu Wort+++

Peter Maffay überbringt die Nachricht

Und da war der Andrang so groß, dass es zu einem Desaster kam, wie Peter Maffay am Donnerstagabend (26. September) selbst verkündete. Doch zunächst kündigte er nur wenige Stunden vorher sein neustes Projekt via Instagram an.

„Unser Konzertfilm ‚We love Rock ’n’ Roll: Leipzig -Live- 2024‘ ist fertig geschnitten. Wir sind schon sehr gespannt auf das Ergebnis, denn wir haben den Abend aus einer anderen Perspektive erlebt als ihr. Jetzt würden wir gerne mal sehen, was ihr gesehen und hören, was ihr gehört habt. Ich könnte mich allein zu Hause vor den Bildschirm setzen, aber schöner ist es, ein paar Freunde einzuladen. Zunächst dachte ich in erster Linie an unsere Band, doch dann entstand die Idee, einen Kinosaal in Leipzig zu mieten und den Film mit der Band und allen, die Lust darauf haben, in der Stadt anzuschauen, in der er entstand“, gab Maffay verheißungsvoll auf Instagram bekannt.

Event in Leipzig am 10. Oktober

„Und wenn wir schon mal da sind, signieren wir gerne die CDs, DVDs und Blue Rays, deren Verkauf abends startet. Und wir möchten gern unter allen, die diesen Premierenabend mit uns teilen, eine signierte Gitarre verlosen.“

Das Event findet in Leipzig am 10. Oktober um 20 Uhr im Cinestar Leipzig statt. Und der Andrang war groß – so groß, dass plötzlich der Server zusammenbrach! In seiner Instagram-Story entschuldige sich der Musiker bei seinen Fans für den Fauxpas.

Server bricht zusammen

„Damit konnte niemand rechnen. Die Nachfrage nach Karten für den Konzertfilm war so groß, dass der Server des Cinestar-Kinos in Leipzig dem Ansturm nicht stattgehalten hat.“ Es werde jedoch mit Hochdruck daran gearbeitet, dass alles wieder läuft, hieß es am Donnerstagabend (26. September). Da bleibt für die Fans nur zu hoffen, dass der Server sich schnell wieder stabilisiert.