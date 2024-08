Peter Maffay: Kurz vor seinem 75. Geburtstag erreicht ihn die Nachricht

Er gilt als Urgestein der Musikbranche und prägt bis heute mehrere Generationen: Peter Maffay. Vom rebellischen Rocker der 70er-Jahre bis hin zum engagierten Künstler, der sich auch abseits der Bühne für soziale Projekte wie traumatisierte Kinder oder soziale Inklusion stark macht – Maffay ist weit mehr als nur ein Musiker.

Nachdem der Sänger jahrelang keine Anzeichen gemacht hatte, kürzertreten zu wollen, sind nun seine endgültigen Konzertauftritte gefallen. Im Rahmen seiner Farewell-Tour verabschiedete er sich von seiner großen Fangemeinde. Knapp einen Monat nach seinem letzten Auftritt in Leipzig steht nun das nächste große Event an: Am 30. August zelebriert die Rocklegende seinen 75. Geburtstag.

Kurz vor der Feier widmet ihm ein Freund bewegende Zeilen.

Peter Maffay erreichen rührende Worte

Mit 20 Nummer-eins-Alben und mehr als 50 Millionen verkauften Tonträgern zählt Peter Maffay zu den erfolgreichsten Künstlern im deutschsprachigen Raum. Über sein Berufsleben hinweg hat sich der „So bist Du“-Interpret nicht nur eine breite Zuhörerschaft aufgebaut, sondern auf viele enge Wegbegleiter kennengelernt. Musiker-Kollege Leslie Mandoki ist einer von ihnen – kein Wunder also, dass er an seinen „verlässlichsten, besten Freund“ zum 75. Geburtstag rührende Worte richtet.

In einem Brief an die Nachrichtenagentur „spot on news“ beginnt er: „Uns beide verbindet weit mehr als ‚Musiker-Freunde‘ gewöhnlich verbindet. Unsere Biografien sind eng miteinander verwoben, denn unsere Väter einte dieselbe Muttersprache und wir beide haben in jungen Jahren weit von unserem Geburtsland entfernt in Deutschland eine Heimat gefunden.“ Mandoki floh 1975 von Ungarn nach Deutschland, Maffay 1963 mit seiner Familie aus Rumänien.

Peter Maffay: Lobende Worte

Seit über 40 Jahren sind die beiden Musikstars eng befreundet. „Als humanistischen Idealen verpflichteter Künstler zeigst du klare Haltung und hältst mit deiner Meinung nicht hinter dem Berg, auch wenn es hin und wieder unbequem sein mag“, führt Mandoki stolz weiter aus.

„In dieser Hinsicht bist du für mich ein echter Leuchtturm, der dafür eintritt, wovon er glaubt, dass es richtig ist, der dagegen aufsteht, wovon er glaubt, dass es falsch ist und der aus eigenem Antrieb dort selbst gestaltet, aufbaut und unterstützt, wo er es für wichtig und sinnvoll hält, der diese Haltung und Werte auch selbst vorlebt und dort Licht erzeugt, wo es dunkel ist“, so Maffays Freund.

Mit diesen lobenden Worten dürfte Musiker-Legende Peter Maffay seinen 75. Geburtstag kaum besser einläuten können!