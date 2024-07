Peter Heinrich Brix: Nach „Nord Nord Mord“ kursiert die Nachricht

Die ZDF-Serie „Nord Nord Mord“ ist ein Dauerbrenner der Beliebtheit. Seit 2011 strahlt das ZDF die Krimi-Filmreihe aus, und auch am Montagabend (22. Juli) war wieder Krimi-Zeit um 20:15 Uhr. Aber konnten Sievers & Co. die Zuschauer erneut in ihren Bann ziehen?

In „Nord Nord Mord“ steht vieles auf dem Spiel, wenn es um Ermittlungen geht. Dabei ermittelt der wortkarge Hauptkommissar Carl Sievers bei der Kripo Sylt. Aus Kiel nach Sylt versetzt, verbindet er professionelles Vorgehen mit einem wachen Verstand – und scheint dabei eine gesundheitliche Bürde zu tragen.

ZDF: Nach Ausstrahlung herrscht Klarheit

Die Folge „Sievers und die letzte Beichte“ (22. Juli) begann spannend: Auf einem Sylter Friedhof findet Hinnerk Feldmann unter dem Sarg des Verstorbenen eine tote Frau. Maria Fröbe, erstickt in der Nacht zuvor, hatte ihren letzten Abend mit Malte Arent verbracht. Als Angestellter von Marias Ehemann Jochen Fröbe, der eine Reetdachdeckerei betreibt, gerät Malte unter Verdacht, Marias Liebhaber und Mörder zu sein.

Spannend genug für die Zuschauer? Und wie! Laut dem Branchenmagazin „DWDL“ schlug der Krimi mit deutlichem Abstand beim Gesamtpublikum zu. Sievers & Co. lockten stolze 5,42 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme – ein Marktanteil von 23,3%. Nur die ARD-„tagesschau“ konnte mit 4,86 Millionen Zuschauern mithalten. Beim jüngeren Publikum jedoch blieb „Nord Nord Mord“ hinter den Erwartungen zurück. „Nur“ 0,23 Millionen Zuschauer erreichte das ZDF bei den 14-49 Jährigen – ein Gesamtwert von 5,4%.

Trotzdem: „Nord Nord Mord“ bleibt ein Krimi-Highlight, das mit seiner Mischung aus Sylter Charme und kniffligen Fällen weiterhin für Spannung sorgt. Sievers & Co. sind nicht nur bei den treuen Fans, sondern auch bei den Neugierigen immer eine Reise wert – selbst wenn die jüngere Generation noch zu überzeugen ist.