Fitness-Star Pamela Reif splitterfasernackt: Es ist das erste Mal

Pamela Reif hat sich längst als Fitness-Queen etabliert. Was einst mit Fotos und Beiträgen zu Themen rund um Ernährung, Lifestyle und Mode begann, entwickelte sich schnell zu einem echten Sport-Imperium. Heute schwitzen täglich Millionen Menschen zu ihren Workouts auf YouTube.

Die Influencerin zeigt dabei auf Social Media regelmäßig Bilder ihres durchtrainierten Körpers – doch ihr neuester Post sorgt für besonderes Aufsehen!

Pamela Reif zeigt viel Haut!

Pamela Reif ist in den letzten Jahren zum echten Fitness-Star im Netz aufgestiegen. Millionen von Menschen sporteln mittlerweile zu ihren Workouts. Doch nicht nur in YouTube-Videos gibt es was von der 28-Jährigen zu sehen. Auch auf Social Media teilt Reif gerne Schnappschüsse aus ihrem Leben. Allein auf Instagram folgen ihr bereits 9,1 Millionen Menschen.

Und die bekamen nun einen Post der besonderen Art zu Gesicht. Pamela zeigt sich splitterfasernackt auf ihrem Account. Arme und Beine verdecken dabei geschickt die intimsten Stellen. Doch die Bilder sind nicht der einzige Grund, der aufhorchen lassen. Denn für Fans gibt es jetzt einen besonderen Grund zur Freude.

Pamela Reif lässt die Bombe platzen

Pamela Reif hat nämlich einen satten Rabatt für ihre App, die sie mit den heißen Schnappschüssen ankündigt. „Die seltsamste Bildunterschrift zu diesen Bildern, aber… 30 Prozent Rabatt auf meine Pam App. Das erste Mal überhaupt biete ich einen Rabatt! Gilt für das Jahresabonnement und macht es nur 1,45 Euro im Monat… Das ist PREISWERTER ALS EIN KAFFEE!!!“

Und was bietet die App? Über 500 von Pamelas selbst kreierten Rezepten, individuelle Trainingspläne und eine Überraschung, die ab dem 19. Januar auf ihre Fans wartet.

Mit Pamela Reifs Angebot scheint den Neujahrsvorsätzen für einen fitteren und gesünderen Lebensstil nichts mehr im Weg zu stehen!