Nach Stefan Raabs irrer Aussage: Jetzt spricht Pamela Reif Klartext

Es war DIE Überraschung des Jahres und versetzte Fans in eine absolute Ekstase. An Ostern kündigte Fernsehlegende Stefan Raab mit mysteriösen Videobotschaften sein vermeintliches Comeback an. Mittlerweile ist klar, Raab möchte am 14. September gegen Profi-Boxerin Regina Halmich in den Ring steigen.

Die einzige Voraussetzung für sein Comeback lautete: Stefan Raab möchte genau so viele Instagram-Follower wie Fitness-Influencerin Pamela Reif haben. Nun spricht der Social-Media-Star Klartext und verrät, ob sie selbst etwas mit dem Comeback-Mysterium zu tun hat.

Stefan Raab versetzt Fans in Rätselfieber

Die neun Millionen Follower, die Pamela Reif auf Instagram vorweisen kann, hat Stefan Raab bisher nicht geknackt. Immerhin folgen dem Entertainer infolge seiner versteckten Videobotschaften mittlerweile stolze 2.8 Millionen Menschen. In einem Interview mit der „Bild“ verrät die Influencerin nun, ob sie in den Comeback-Plan von Raab involviert war.

Pamela Reif berichtet: „Das passiert mir zwar selten, aber ich war ziemlich verwirrt! Ich wusste von der ,Pamela Dingsda‘-Nennung oder Rückkehr von Stefan Raab überhaupt nichts. Die meisten dachten, ich wäre hier einbezogen worden – falsch gedacht.“ Selbst die Influencerin hatte also keine Ahnung, was die Fernsehlegende geplant hatte.

Um mehr Follower zu generieren, müsse der Fernsehstar ihrer Meinung nach von nun an auch Einblicke in sein Privatleben mit den Followern teilen.

Doch damit nicht genug, die Influencerin lädt Stefan Raab zu einem gemeinsamen Workout ein. Pamela Reif bekräftigt: „Nichts katapultiert einen höher, als die Online-Reichweite von anderen zu nutzen, die diese jahrelang aufgebaut haben. Stefan ist herzlich eingeladen, an einem schweißtreibenden Workout von mir teilzunehmen.“

Ob es tatsächlich zu dieser skurrilen Begegnung kommen wird, bleibt abzuwarten.