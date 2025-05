Stefan Raab: Nach seiner Show folgt das bittere Erwachen

Erst Streaming, jetzt auch im Fernsehen: Stefan Raabs neue Show „Du gewinnst hier nicht die Million“ startete zunächst exklusiv auf RTL+, seit dem 12. Februar 2025 ist sie auch im linearen TV zu sehen. Der Auftakt war vielversprechend, doch die anfängliche Euphorie flaute schnell ab.

Die Quoten sanken kontinuierlich und jetzt folgt der nächste Paukenschlag. In der aktuellen Ausgabe wurde sogar ein neuer Tiefstwert verzeichnet.

Stefan Raab muss bitterer Wahrheit ins Gesicht blicken

Nach einem soliden Auftakt im Februar verlor „Du gewinnst hier nicht die Million“ stetig an Reichweite. Am 28. Mai schalteten nur 690.000 Zuschauer ein, wie das Medienportal „DWDL“ aufschlüsselt. Damit erreicht Raabs Format einen neuen Tiefpunkt. Auch in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lief es nicht rund: 7,5 Prozent Marktanteil reichten nur knapp, um sich vor ProSieben zu halten. Bei den Jüngeren sahen gerade einmal 300.000 Menschen zu.

Ein kleiner Lichtblick für RTL war die Sendung „Stern TV“, die später am Abend mit 10,9 Prozent Marktanteil zumindest etwas bessere Zahlen lieferte. Dennoch zog die Konkurrenz deutlich an RTL vorbei.

Stefan Raab: Konkurrenz setzt sich durch

Sat.1 zeigte das Bühnenprogramm „Schmitzefrei“ von Ralf Schmitz und kam damit auf 8,5 Prozent Marktanteil sowie 1,06 Millionen Zuschauer. Einen zweistelligen Wert gelang zum Start in die Primetime dagegen keinem privaten Sender, sodass am Ende das ZDF klar in Führung ging.

„Aktenzeichen XY…Vorsicht, Betrug“ erreichte starke 16,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen.

RTL hat inzwischen reagiert: „Du gewinnst hier nicht die Million“ wird eingestellt. Ab Herbst soll mittwochs um 20:15 Uhr ein neues Weekly-Format starten – mit frischer Aufmachung, aber weiterem Vertrauen in Stefan Raab. Auch wenn die Show kein Quotenhit wurde, ist Raabs Comeback für RTL offenbar noch nicht gescheitert.