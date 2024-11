Stefan Raab tritt gegen Pamela Reif an – „Maschine!“

In seiner Show „Du gewinnst hier nicht die Million!!!“ auf RTL+ begrüßt Stefan Raab am Mittwoch (13. November) Pamela Reif. Zur Vorbereitung hat sein Team sich scheinbar fleißig die Videos der Fitness-Influencerin angeschaut. Eines davon findet der Entertainer dabei besonders „skurril“. Das lässt Pamela Reif nicht auf sich sitzen und fordert Stefan Raab zu einem sportlichen Duell heraus.

In der neuesten Ausgabe von Stefan Raabs RTL-Format übernimmt Pamela Reif die Moderation der Spiele. In den sozialen Netzwerken setzt sie neuerdings auf klassische Live-Musik, um ihren Account abwechslungsreicher zu gestalten. Stefan Raab findet das eher befremdlich und wettert „Wir haben auch einen Saxophonisten, der mindestens halb so gut spielt wie der, den wir da gesehen haben.“ Pamela Reif nutzt diese Chance und fordert ihn zu einem sportlichen Wettkampf heraus.

Stefan Raab kommt an seine körperlichen Grenzen

Die Herausforderung: Wer schafft mehr Liegestütz? „Machst du mit?“, fragt die 28-Jährige provokant. Da der Entertainer ihre Bewegungen im Video „skurril“ findet, könnten sie nun ja gemeinsam „richtigen Sport“ zu klassischer Musik betreiben. „Wollen wir einfach Liegestütze machen?“, schlägt die Influencerin vor. Stefan Raab versucht sich zuerst damit rauszureden, dass er mit Sport aufgehört hat. Der Applaus des Publikums überzeugt ihn aber letztlich doch.

Die Regeln des Duells sind einfach: Wer zuerst zusammenbricht, verliert. Die Beiden begeben sich in Position. Pamela Reif tritt sogar in High-Heels an. Zum Klassiker „Careless Whisper“ von George Michael wird um die Wette gepumpt. Doch nach 31 Liegestützen ist plötzlich Schluss – Pamela Reif gibt auf. „Was ist los?“, stichelt Stefan Raab während er alleine weiter Liegestützen macht. Die Fitness-Influencerin musste zuletzt aufgrund von Krankheit eine vierwöchige Sportpause einlegen und war daher nicht in Bestform. Stefan Raab überzeugt vielleicht nicht mit seinen Muskeln, dafür aber umso mehr mit seinem eisernen Ehrgeiz. Dieser verhilft ihm dazu, die 28-Jährige auf ihrem Gebiet zu besiegen.

Nach seinem Sieg war Stefan Raab minutenlang außer Atem. Damit hat der ehemalige „TV total„-Moderator nach seinem TV-Comeback erneut bewiesen, dass er auch im Alter von 58 Jahren jeden noch so einen absurden Wettkampf bestreitet. Auch seine Zuschauer sind begeistert. Unter seinem Instagram-Video gibt es einige Kommentare dazu, unter anderem: „Maschine!!!! Sie ist 28 und verdient mit Fitness ihr Geld! Und Stefan ist 58!!! Respekt!“ Verlieren ist nach wie vor keine Option für Stefan Raab!