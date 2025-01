„Paddington in Peru“: Familien strömen ins Kino – anschließend herrscht Gewissheit

Er ist freundlich, etwas tollpatschig und liebt Marmelade über alles – so kennt man Paddington, den liebenswerten Bären aus der Feder von Autor Michael Bond. Der kleine Fellträger stammt eigentlich aus Peru, doch dann verschlägt es ihn nach London, wo er bei der Familie Brown ein neues Zuhause findet und in der Großstadt viele Abenteuer erlebt.

In Form von Büchern und Trickserien wurde Paddington weit über die Grenzen Großbritanniens hinaus bekannt – doch dauerte es bis ins Jahr 2015, bis der Bär sein Debüt auf der Kinoleinwand feierte. Mit Erfolg. Die ersten zwei Paddington-Filme spielten weltweit fast eine halbe Milliarde US-Dollar ein – und mit „Paddington in Peru“ startet am 30. Januar 2025 bereits der dritte Teil in den deutschen Kinos. Und schon vor dem offiziellen Starttermin steht eine Sache zweifellos fest.

„Paddington in Peru“ startet im Kino

Noch vor dem offiziellen Kinostart am 30. Januar 2025 veranstaltete Verleiher Studiocanal bereits deutschlandweite Previews von „Paddington in Peru“ – heißt: Große und kleine Zuschauer konnten den dritten Teil schon am Wochenende zuvor (25./26. Januar) auf der Kinoleinwand sehen. Und wie Studiocanal anschließend mitteilte, sendeten diese Previews ein deutliches Zeichen.

Denn mit 82.000 Kinozuschauern am Preview-Wochenende – vorrangig Familien mit Kindern – bescherte „Paddington in Peru“ Studiocanal nicht nur die erfolgreichste Kinderfilm-Preview aller Zeiten (!), sondern auch den erfolgreichsten Start der bisherigen Paddington-Reihe!

Neues Abenteuer für den liebenswerten Bären

Im dritten Teil verschlägt es Paddington – wie der Titel schon verspricht – in seine peruanische Heimat, um seine verschwundene Tante Lucy zu finden. Familie Brown aus England begleitet ihn natürlich auf seiner Mission, die die Gruppe aus den Regenwäldern bis in die höchsten Höhen der Anden führt. Neu im Cast ist u.a. Superstar Antonio Banderas („Die Maske des Zorro“). In der deutschen Fassung leiht einmal mehr „Fack ju Göthe“-Star Elyas M’Barek Titelheld Paddington seine Stimme.

„Paddington in Peru“ wurde von der FSK ohne Altersbeschränkung freigegeben.