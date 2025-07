Abschied von Ozzy Osbourne (76†) – Details zur Beerdigung sind offiziell

Die Welt trauert um Ozzy Osbourne. Der „Prince of Darkness“ starb am 22. Juli im Alter von 76 Jahren (>>> wir berichteten) in seinem Herrenhaus in Welders, Buckinghamshire. Millionen kannten ihn als Stimme von Black Sabbath, als schrille Persönlichkeit, als unermüdlichen Performer. Jetzt nimmt seine Heimatstadt Birmingham Abschied von der Rock-Legende.

Die Beerdigung ist für Mittwoch, den 30. Juli, geplant, wie die „Sun“ berichtet. Um 13 Uhr startet der öffentliche Trauerzug. Fans bekommen die Möglichkeit, sich von Ozzy Osbourne zu verabschieden, bevor die Familie ihn in einer privaten Zeremonie beisetzt. Die Stadt erwartet ein gewaltiges Medienecho – und tausende Menschen an den Straßen.

Ozzy Osbourne: Letzter Weg durch Birmingham

Die Route führt über die Broad Street zur Black Sabbath Bridge und Bench. Seit dem tragischen Tod von Ozzy Osbourne legten viele Menschen dort Blumen nieder. Auch Mahnwachen fanden statt. Sharon Osbourne und die Kinder können dort die Gedenkstätten und Blumengestecke sehen.

Die Straßen der Innenstadt werden ab 7 Uhr morgens gesperrt. Der Andrang dürfte groß sein. Bürgermeister Zafar Iqbal betont: „Wir werden einer der größten lebenden Legenden von Birmingham unsere letzte Ehre erweisen.“

Ozzy Osbourne: Letzter Auftritt nur kurz vor seinem Tod

Die Blaskapelle Bostin‘ Brass begleitet den Trauerzug musikalisch. Danach folgt eine private Feier mit Familie und engen Freunden. Die Stadtverwaltung sagte, sie habe „zügig“ mit Sharon zusammengearbeitet, um die öffentliche Prozession zu ermöglichen. Fans dürfen ausdrücklich teilnehmen und am Straßenrand Abschied nehmen.

Ozzy Osbourne stand zuletzt im Juli auf der Bühne. Er spielte fünf Songs mit Geezer Butler, Tony Iommi und Bill Ward. Das Mini-Set war sein musikalisches Abschiedsgeschenk. Nur wenige Wochen später endete eine Ära. Ozzy Osbourne geht – doch sein Vermächtnis bleibt.

