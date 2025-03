Drama bei den Oscars: Schauspieler hat zehn Jahre lang nichts zu lachen

Seit fast hundert Jahren sorgt die Oscar-Verleihung für Schlagzeilen – und zwar nicht nur wegen der glitzernden Roben und glänzenden Trophäen. Wenn die größten Namen und Egos von Hollywood aufeinandertreffen, passiert garantiert etwas, das man nicht so schnell vergisst: Da fliegen schon mal die Fetzen auf der Bühne, wird der falsche Gewinner verkündet, oder ein Schauspieler stolpert in Bestform. Drama ist hier nie weit!

Hier sind die spannendsten Hollywood-Dramen, die in die Geschichte eingingen!

Dieser Oscar-Moment bleibt unvergessen!

Ja, sie sind zurück – die Oscars! Am Sonntagabend (2. März) war es wieder so weit: Hollywood feierte die 97. Ausgabe der wohl glamourösesten Preisverleihung des Jahres. Doch was wäre das Event ohne die gehörige Portion Drama und den ein oder anderen Fauxpas auf dem roten Teppich? Eben!

Wer könnte je den Moment vergessen, als Will Smith während der Oscars 2022 Chris Rock eine kräftige Ohrfeige verpasste? Der Witz des Moderators über Jada Pinkett Smiths rasierten Kopf – der auf ihre Alopezie-Erkrankung zurückzuführen ist – ließ den Schauspieler ausflippen. Zuerst dachte jeder, es sei ein inszenierter Gag, aber nein! Will Smith stürmte die Bühne und rief: „Nimm den Namen meiner Frau nicht in den Mund!“ Und damit war klar: Aus die Maus! Für die nächsten zehn Jahre ist Smith von den Oscars verbannt.

Doch schon fünf Jahre zuvor schrieben die Oscars Geschichte.

Film-Fiasko bei Oscars

Unvergessen bleibt auch das spektakuläre Fiasko von 2017. Faye Dunaway und Warren Beatty verkündeten stolz den Gewinner für den besten Film: „La La Land.“ Ein kleines Problem: Der echte Sieger war „Moonlight“! In einem Moment der Verwirrung mussten die beiden das peinliche Missverständnis live korrigieren. Ein Desaster, das niemand so schnell vergessen wird!

Reist man noch weiter in die Vergangenheit zurück, stolpert man wortwörtlich über einen eher amüsanten Patzer bei den Oscars. 2013 stieg Jennifer Lawrence die Treppe hinauf, um ihren Oscar als beste Schauspielerin für „Silver Linings Playbook“ entgegenzunehmen – und blieb an ihrem Kleid hängen. Was als kleiner Sturz begann, wurde im Netz schnell zum viralen Hit.

Und auch in den frühen Jahren der Oscar-Verleihung war Hollywood nicht frei von Drama. 1936 lehnte der Drehbuchautor Dudley Nichols als erster den Oscar ab, nachdem er für „The Informer“ ausgezeichnet wurde. Warum? Weil er in Solidarität mit den Streikenden der Writers Guild stand.

Diese Geschichten zeigen: Die Oscars sind eben wie eine gute Hollywood-Story – voller Überraschungen, Missverständnissen und unvergesslicher Momente!