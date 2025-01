Oscar-Nominierungen 2025: Nach der Verkündung kommt mächtig Frust auf – „Ich hasse es“

Filmfans in aller Welt blickten am Donnerstag (23. Januar) gebannt auf ihre Bildschirme: Denn die „Academy of Motion Picture Arts and Sciences“ verkündete an diesem Tag die Oscar-Nominierungen!

Welche Filme und welche Stars dürfen sich bei der 97. Oscar-Verleihung (Sonntag, 2. März) eine Hoffnung auf die begehrte Goldtrophäe machen? Die Kandidaten stehen nun fest – und die Auswahl der Nominierungen stößt nicht bei allen auf großen Zuspruch. Vor allem deshalb, weil ein heiß gehandelter Kino-Favorit komplett leer ausgegangen ist.

Frust nach Verkündung der Oscar-Nominierungen 2025

Am beliebtesten bei der Academy waren offenbar die Musicals „Emilia Pérez“ (13 Nominierungen) und „Wicked“ (10 Nominierungen), das Holocaust-Drama „Der Brutalist“ (10 Nominierungen) sowie der Vatikan-Thriller „Konklave“ (8 Nominierungen) und das Bob-Dylan-Biopic „A Complete Unknown“ (8 Nominierungen).

Einer der Kandidaten aus dem erweiterten Favoriten-Kreis war das Tennis-Drama „Challengers“ von Regisseur Luca Guadagnino, in dem Zendaya als Ex-Profi und Trainerin ihres Ehemanns in ein pikantes Liebesdreieck gerät. Der Film überzeugte Kritiker weltweit – und wurde bei den Golden Globes vor wenigen Wochen noch (lächerlicherweise in der Musical/Comedy-Kategorie) als Bester Film nominiert. Auch Hauptdarstellerin Zendaya und die Soundtrack-Komponist Trent Reznor und Atticus Ross erhielten Nominierungen für ihre Arbeit. Dass sie auch bei den Oscars gewürdigt werden würden, schien für viele Filmfans selbstverständlich.

https://twitter.com/dayacollective/status/1882433429603803403

Gerade Superstar Zendaya war für viele Experten fast schon eine sichere Bank bei den Oscar-Nominierungen – schließlich feierte sie im Kinojahr 2024 mit „Dune: Part Two“ und „Challengers“ gleich zwei große Erfolge. Doch dass sie für das letztgenannte Tennis-Drama nicht nominiert wurde bzw. dass „Challengers“ komplett leer ausging, ist für einige Filmfans geradezu ein Schock!

„Hat Zendaya einige Feinde in der Academy?“

Auf „X“ (ehemals: Twitter) kamen schnell einige aufgebrachte Reaktionen zusammen:

„Ich hatte gehofft, Zendaya würde nominiert werden, weil es womöglich die einzige Chance von Challengers für die großen Kategorien gewesen wäre.“

„Hat Zendaya einige Feinde in der Academy?“

„Keine Zendaya ist Wahnsinn!“

„Zendaya, sei dir sicher, dass ich dich rächen werde, dafür dass die Academy Challengers und Dune nicht beachtet hat.“

„Nicht wahr, dass ich gerade am helllichten Tag Zeuge eines Snub von Angelina Jolie und Zendaya geworden bin.“

„Kein Nominierung für den besten Soundtrack (für Challengers, Anm. d. Red.)? Nichts für Zendaya? Ich hasse es hier.“

„Keine Zendaya. Kein Denis Villeneuve. Wir protestieren!“

„In einer perfekten Welt wäre Zendaya nominiert worden.“

„Nichts für Zendaya. Nichts für Challengers. 27.927.392 Nominierungen für Emilia Pérez.“

„Zendaya, ich werde dir diesen Oscar persönlich übergeben“

„Keine oscar-nominierte Schauspielerin Zendaya? WTF“

Immerhin einen Trost gibt es für alle Fans von Zendaya: Da „Dune: Part Two“ als Bester Film nominiert ist, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie trotzdem auf dem Roten Teppich in Los Angeles auftauchen wird.

Die Oscar-Verleihung wird in der Nacht vom 2. auf den 3. März auf ProSieben übertragen.