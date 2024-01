Oscars 2024: Deutsche Oscar-Hoffnung! Hier drücken wir alle die Daumen

Deutschland macht sich auf der Kino-Weltkarte wieder bemerkbar!

Erst im vergangenen Jahr war die deutsche Netflix-Produktion „Im Westen nichts Neues“ für insgesamt neun Oscars nominiert, sowohl als „Bester Internationaler Film“ als auch als „Bester Film“ – und konnte bei der wichtigsten Filmpreis-Verleihung auch tatsächlich vier der begehrten Goldjungen abstauben.

Und auch bei den Oscars 2024 können die Deutschen wieder die Daumen drücken. Denn unter den Nominierten ist auch das Justizdrama „Anatomie eines Falls“. Das ist zwar eine französische Produktion – aber Hauptdarstellerin Sandra Hüller ist eine Deutsche. Die Schauspielerin stammt aus Suhl (Thüringen) und gilt als Favoritin auf einen Oscar.

Und sie ist nicht die einzige Hoffnung!

Oscars 2024: Sandra Hüller ist die deutsche Oscar-Hoffnung

Sandra Hüller hat sich in der deutschen Film- und Fernsehlandschaft bereits einen Namen gemacht. Im Oscar-Nominierten „Toni Erdmann“ (2016) war sie mit dabei, in Kino-Hits wie „Fack ju Göthe 3“ (2017), „25 km/h“ (2018) und in „The Zone of Interest“ (2023, dieses Jahr ebenfalls für fünf Oscars nominiert) – aber auch in langlebigen Krimi-Formaten wie „Polizeiruf 110“.

In „Anatomie eines Falls“ spielt Hüller eine deutsche Autorin, die mitten in die Ermittlungen rund um den ungeklärten Tod ihres französischen Ehemanns gerät. Bei den Golden Globes 2024 gewann der Film bereits den Preis als „Bester fremdsprachiger Film“. Auch Hüller war nominiert als „Beste Hauptdarstellerin in einem Drama“ – ging aber leer aus.

Für einen Oscar nominiert: Sandra Hüller in „Anatomie eines Falls“ Foto: IMAGO/Landmark Media

Am Dienstag (23. Januar) wurden die Nominierungen für die Oscars 2024 verkündet. Und auch „Anatomie eines Falls“ ist für insgesamt fünf Oscars nominiert: „Bester Film“, „Beste Regie“, „Bestes Original-Drehbuch“, „Bester Schnitt“ – und Sandra Hüller als „Beste Hauptdarstellerin“. Glückwunsch!

Deutscher Kinofilm nominiert

Aber Sandra Hüller ist nicht die einzige Oscar-Hoffnung aus der Bundesrepublik. Das deutsche Drama „Das Lehrerzimmer“ von Regisseur İlker Çatak ist für einen Oscar als „Bester Internationaler Film“ nominiert. Und in derselben Kategorie ist auch „Perfect Days“ nominiert – eine japanische Produktion, aber inszeniert von der deutschen Regie-Legende Wim Wenders.

Also gleich mehrere Gründe, den Deutschen bei den Oscars die Daumen zu drücken. Die Oscar-Verleihung findet am Sonntag, 10. März 2024, im Dolby Theatre in Los Angeles statt. ProSieben übertragt die Gala live.