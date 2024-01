Bei den Oscars 2024 halten ihr alle Zuschauer in Deutschland die Daumen gedrückt: Sandra Hüller! Die 45-Jährige aus Suhl (Thüringen) ist für ihre Rolle in „Anatomie eines Falls“ als Beste Hauptdarstellerin nominiert.

Ein absolutes Karriere-Highlight für die Schauspielerin. Sie darf bei der glamourösen Oscar-Verleihung am 10. März 2024 in Los Angeles dabei sein und auf einen der begehrten Goldjungen hoffen.

In Deutschland startete ihr Oscar-Film „Anatomie eines Falls“ am 2. November in den Kinos. Wer ihn auf der großen Leinwand verpasst hat und Hüllers Performance vor den Oscars noch einmal sehen will, der sollte nun genau hinhören.

Deutsche Oscar-Hoffnung Sandra Hüller: Jetzt herrscht Gewissheit

Mehr als 55.000 Zuschauer lockte „Anatomie eines Falls“ im vergangenen Jahr in die deutschen Kinos (Quelle: insidekino.de). Das klingt wenig, ist aber für ein französisches Crime-Drama ohne große Marketing-Kampagne durchaus bemerkenswert. Vor allem, wenn man bedenkt, dass der Film erst im November erschien – und trotzdem auf Platz 63 der erfolgreichsten Filme des gesamten Kinojahres landete.

Das sind die Nominierten als Beste Hauptdarstellerin:

Annette Benning („Nyad“)

Carey Mulligan („Maestro“)

Emma Stone („Poor Things“)

Lily Gladstone („Killers of the Flower Moon“)

Sandra Hüller („Anatomie eines Falls“)

Wenn du „Anatomie eines Falls“ im Kino verpasst hast, fragst du dich nun sicherlich, wo du den Streifen nachholen kannst. Bei Prime, Netflix & Co. ist er noch nicht verfügbar, auf eine TV-Ausstrahlung muss man noch mindestens eineinhalb Jahre warten. Bleibt nur noch die Heimkino-Variante auf DVD und Bluray. Und genau hier herrscht nun Gewissheit.

Rechtzeitig vor den Oscars

Wie der Verleih „Plaion Pictures“ am Montag (29. Januar) mitteilte, steht das Erscheinungsdatum für „Anatomie eines Falls“ auf DVD und Bluray fest – und das Beste: Der Film kommt rechtzeitig vor der Oscar-Verleihung auf den Markt.

Ab Donnerstag, 29. Februar 2024, ist der Film im Handel erhältlich. Also noch einige Tage Puffer vor den Oscars – genug Zeit um den Streifen nachzuholen.

Darum geht es in „Anatomie eines Falls“

In „Anatomie eines Falls“ spielt Sandra Hüller eine deutsche Autorin, deren französischer Ehemann eines Tages tot aufgefunden wird. Alle gehen von einem verhängnisvollen Sturz vom Balkon aus – doch schließlich gerät ausgerechnet Sandra ins Visier der Ermittler. Regisseurin Justine Triet begeisterte mit ihrem 151-Minuten-Drama Zuschauer wie Kritiker, insgesamt ist „Anatomie eines Falls“ für fünf Oscars nominiert – darunter auch als Bester Film.