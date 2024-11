Oliver Welke: Nach der „Heute Show“-Folge herrscht für ihn Gewissheit

Wenn jemand satirisch, bissig und mit gewisser Portion Humor durch legendäre Fernsehbilder aus den Bereichen Politik und Nachrichten führen kann, dann ist es Oliver Welke mit seinem ZDF-Format „Heute Show“.

Am Freitagabend (15. November) befasste sich der Moderator mit Themen wie Schuldzuweisungen nach dem Ampel-Aus, dem aktuellen Zustand der Union laut Umfragen und die Weltklimakonferenz in Baku. Dass der TV-Star mit charmantem Zynismus seine Zuschauer unterhielt, dürfte jedem klar sein.

Kurz nach dem Ende der neuen „Heute Show“-Folge erhielt Oliver Welke eine Nachricht, die für ordentlich Klarheit sorgte.

Oliver Welke: Nach „Heute Show“ gibt es Gewissheit

Denn die Quoten konnten sich durchaus sehen lassen und bescherten dem Team der ZDF-Sendung erfreuliche Zahlen. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sahen laut dem Branchendienst „DWDL“ 920.000 Zuschauer die Abendshow um 22.30 Uhr. Die „Heute Show“ war damit gut aufgestellt und erreichte einen Marktanteil von 21,8 Prozent.

Im Gesamtpublikum lag der Wert bei 4,28 Millionen mit einem Marktwert von 21,6 Prozent. Und auch andere ZDF-Formate räumten ab.

Oliver Welke: ZDF-Formate räumen ab

So schaffte es die Krimi-Serie „Jenseits der Spree“ mit Jürgen Vogel in der Hauptrolle, im Schnitt 4,83 Millionen Zuschauer vor den Bildschirm zu locken. Zwar war der Wert der niedrigste seit dem Start vor drei Jahren, dennoch erzielte das ZDF mit dem Format noch Spitzenwerte. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag immerhin bei 19,8 Prozent.

„SOKO Leipzig“ erreichte anschließend noch 4,25 Millionen Personen und damit einen Marktanteil von 18.1 Prozent.

Und was Oliver Welke und seine „Heute Show“ angeht, so dürfen sich die Beteiligten sicher schon auf die kommende Woche freuen, wenn eine neue Ausgabe an den Start geht.

Schließlich gibt es in der Politiklandschaft und darüber hinaus aktuell einige hitzige Diskussionen in Anbetracht der Tatsache, dass es schon in 99 Tagen (Stand: 16. November) Neuwahlen des Bundestages gibt.