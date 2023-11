Oliver Pocher trauert um Hans Meiser – „Auf ewig verbunden“

Er ist einer der kontroversesten Komiker Deutschlands – Oliver Pocher polarisiert. Der 45-Jährige blickt auf eine langjährige Fernsehkarriere zurück, moderierte seine eigene Late-Night-Show des Senders RTL, reiste mit seinem Vater Gerhard Pocher vor laufender Kamera durch die Welt und begeisterte mit verschiedenen Podcast.

Zuletzt machte Pocher aufgrund der Trennung von Ehefrau Amira Pocher Schlagzeilen, der gemeinsame Podcast „Die Pochers!“ wurde abrupt beendet. Nun meldet sich der Komiker mit einem ernsten Thema bei seinen Fans und öffnet sein Herz.

Oliver Pocher zeigt sich ungewohnt emotional

Die Meldung, dass Talkshow-Legende Hans Meiser gestorben sei, verbreitete sich in den vergangenen Tagen wie ein Lauffeuer (mehr dazu hier). Auch Oliver Pocher wurde von der traurigen Nachricht überrascht und widmet der Fernsehlegende nun einen emotionalen Instagram-Post. Drei alte Fotos teilt der Komiker mit seinen 1,7 Millionen Instagram-Followern. Auf dem ersten Bild ist Pocher gemeinsam mit Hans Meiser auf einer Talkshow-Couch zu sehen, der Entertainer ist hier süße 21 Jahre alt. Ein weiteres Foto zeigt den jungen Pocher, der ein T-Shirt mit dem Aufdruck von Meisers Gesicht und den Worten „Danke Hans“ in den Händen hält. Doch was hat es damit auf sich?

Die Fotos aus der Vergangenheit kommentiert der Komiker mit den Worten: „Wie ich heute erfahren musste, ist Hans Meiser verstorben. Hans Meiser und seine Sendung war für mich der absolute Wendepunkt in meinem Leben. Ohne Hans Meiser und sein Team wäre ich nicht 1999 Viva Moderator geworden und hätte meinen Traumberuf starten können. Dafür bin ich Hans Meiser bis heute dankbar und auf ewig verbunden.“ Hans Meiser hat also einen maßgeblichen Anteil an der erfolgreichen Fernsehkarriere von Oliver Pocher.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Fans des Komikers zeigen sich von dem Gedenkpost begeistert und schenken Pocher in den Kommentaren Zuspruch. Ein Follower kommentiert den Beitrag mit den Worten: „Schön Olli, dass Du nicht vergessen hast, dass nichts von alleine gekommen ist und wer dich damals unterstützt hat! Respekt“ und ein weiterer Fan gedenkt Meiser wie folgt: „Ruhe in Frieden Hans Meiser. Das waren die besten Zeiten mit den Shows. Ich vermisse es.“ Die ehrlichen Worte von Oliver Pocher scheinen bei seiner Community Anklang gefunden zu haben.

Mehr News zum Thema findest du hier:

Seinen Beitrag beendet Pocher mit den Worten: „Ich wünsche seiner Familie und Freunden viel Kraft in dieser schweren Zeit.“ Der Komiker wird die Erinnerungen an die Momente mit Hans Meiser sicher niemals vergessen.