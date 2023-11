Hans Meiser tot: Die TV-Legende wurde 77 Jahre alt

Trauer um TV-Legende Hans Meiser. Wie die „Bild“ und „Radio Wellenrausch“, deren Mitgründer Meiser war, berichten, sei der Moderator im Alter von 77 Jahren verstorben.

In einem Instagram-Posting des Radiosenders heißt es: „Wir verabschieden unseren Freund Hans Meiser. Eine Meldung in eigener Sache: TV-Legende, Moderator und Mitgründer von unserem Sender Radio Wellenrausch ist im Alter von 77 Jahren unerwartet an Herzversagen verstorben.“

Hans Meiser ist verstorben

Weiter heißt es: „Hans Meiser hat sich vom ersten Tag an leidenschaftlich um den Aufbau unseres Senders gekümmert und hierfür zahlreiche Formate entwickelt. Meiser hat schon als Jugendlicher seinen ersten Radiosender ‚Krankenhaus-Funk‘ in Bad Cannstatt gegründet. Beim SWF Pop Shop startete er dann als Moderator durch. Später hat der Privatfernsehsender RTL plus sein großes Talent entdeckt. Er war ein Mann der ersten Stunde und wurde zum Anchorman der damaligen Nachrichten ‚7vor7‘ . Bekannt wurde er durch die gleichnamige Talkshow ‚Hans Meiser‘, durch die Sendung ‚Notruf‘ sowie durch viele weitere Formate wie zum Beispiel die Pannenshow ‚Dumm gelaufen‘. Sein Können und Wirken wurde unter anderem mit den renommierten Auszeichnungen Goldene Kamera und Bambi sowie das Goldene Kabel und den Publikumslöwe von RTL gewürdigt. Hans Meiser hinterlässt eine Ehefrau, drei Kinder und drei Enkelkinder. Unser tiefstes Mitgefühl gilt seiner Familie und Angehörigen.“

Der letzte Wunsch des Moderators sei es gewesen, so heißt es in der Mitteilung weiter, den Radiosender weiterzuführen.

Meiser war von 1984 bis 1992 Anchorman der RTL-Nachrichten. Von 1992 bis 200 moderierte er die nach ihm benannte Talkshow. Zwischen 1998 und 2010 verantworte er gemeinsam mit Birgit Schrowange die Geschicke in der RTL-Sendung „Life! Dumm gelaufen“. 2010 beendete RTL überraschend die Zusammenarbeit.