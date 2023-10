Oliver Pocher: Nach Trennung von Amira – jetzt spricht Kumpel Pietro Lombardi

Das Ehe-Aus von Oliver Pocher und Amira bestimmt schon seit Wochen die Schlagzeilen. Ganz geräuschlos wie zunächst erhofft, verläuft die Trennung des Promi-Pärchens nicht. Immer wieder gibt es Sticheleien – hauptsächlich von Oliver Pocher.

Einer, der Oliver Pocher und seine Noch-Ehefrau Amira gut kennt, ist Pietro Lombardi. Er ist ein enger Freund der Pochers. Jetzt hat sich der DSDS-Gewinner erstmals zum Ehe-Aus der Pochers geäußert. Auf welcher Seite steht er?

Oliver Pocher: Was sagt Pietro Lombardi zum Ehe-Aus?

Zum Ehe-Aus und den Hintergründe will er sich nicht äußern, weiß offenbar auch noch nicht richtig Bescheid. „Die genauen Gründe kenne ich nicht und Spekulationen glaube ich sowieso erst einmal nicht. Bevor ich nicht wirklich weiß, was ist, sage ich auch gar nichts dazu“, sagte Pietro Lombardi in einem Interview mit der „Bunte“.

Und zu wem hält er nach dem Ehe-Aus der Pochers? „Ich stehe mit beiden in Kontakt. Aber ich werde mich da nicht auf eine Seite stellen. Ich wünsche den beiden nur das Beste und bin für beide da“, so der „Phänomenal“-Sänger. Trotzdem stellte er dann aber noch klar: „Oli ist halt mein Bro. Mit Oli ist es halt trotzdem noch eine andere Bindung.“

Pietro Lombardis Rat an die Pochers

Für die beiden hat er aber noch einen guten Rat: „Stark sein. Trennung tut immer weh, aber nach jedem Schmerz kommt dann auch wieder ein Freudengefühl.“ Pietro Lombardi kennt die Situation. 2016 trennte er sich von seiner damaligen Ehefrau Sarah Engels. Auch bei ihm ging die Trennung damals durch die Medien.

Pietro Lombardi und die Pochers haben ein besonderes Verhältnis. Nach dem die Pochers ihr Haus nach den schlimmen Überflutungen 2021 verlassen mussten, zögerte er keine Sekunde, überließ der Familie sein Haus und zog in ein Hotel. Das rechneten ihm Oliver Pocher und Amira hoch an.