RTL zieht die Reißleine: Oliver Pocher muss Abschied nehmen

Aus und vorbei! RTL und Oliver Pocher (47) gehen getrennte Wege. Der 47-jährige Comedian ist, wie der Sender gegenüber der Nachrichtenagentur „sport on news“ bestätigte, ab sofort nicht mehr Teil des Kölner Senders. Während RTL in der Serie „Dünentod“ nur eine Hauptfigur austauscht, wird Pocher komplett aus dem Programm genommen.

Keine neuen Formate, keine Quizshow „Jauch gegen …“ mehr – Pochers Zeit bei RTL scheint erstmal vorbei zu sein. Seit 2022 moderierte Pocher die Sendung, die als Nachfolger von „5 gegen Jauch“ gedacht war. Doch nicht nur das: Auch die beliebte Reise-Doku „Pocher & Papa auf Reisen“ soll aktuell nicht mehr auf RTL fortgeführt werden. Pocher plant jedoch ein Comeback auf seinem eigenen Streamingportal, allerdings ohne seinen Vater.

RTL plant nicht mit Oliver Pocher

Mit „Pocher.Club“ startet er eine eigene Streaming-App. „Es geht darum, unabhängiger zu sein“, erklärt Pocher im Interview mit „DWDL“ und teilt kräftig gegen das klassische Fernsehen aus: „Es ist wie auf der Titanic: Die Unterhaltungsmusik spielt noch, aber das Schiff geht schon unter.“

In seiner neuen App will Pocher an mindestens fünf Tagen pro Woche frische Inhalte bieten. Geplant sind unter anderem acht neue Episoden von „Rent a Pocher“, neue Folgen der „Bildschirmkontrolle“ sowie „Pocher auf Reisen“. Die Plattform bietet zwei Mitgliedschaften: Eine kostenlose Basic-Version und eine Plus-Mitgliedschaft ab 3,99 Euro pro Monat bei jährlicher Zahlung.

Pocher kann auf eine lange RTL-Geschichte zurückblicken. Von 2009 bis 2017 und 2019 bis 2021 moderierte er „5 gegen Jauch“. Während der Corona-Pandemie war er Teil der „Quarantäne-WG“ mit Günther Jauch (68) und Thomas Gottschalk (74). Doch jetzt setzt der Comedian auf Eigenständigkeit und frischen Wind.