Paul Janke: RTL-Star will diesen Sommer heiraten – „Du hast vier Monate Zeit“

Er ist einer der bekanntesten Junggesellen Deutschlands und wurde als Rosenkavalier von RTL bekannt. Die Rede ist von keinem Geringerem als Paul Janke. Doch der ehemalige „Bachelor“ hat es in der Liebe nicht leicht. 2012 entschied sich Janke dafür, Anja Polzer die letzte Rose zu geben. Doch bereits kurz nach Ende der Staffel gaben die beiden ihre Trennung bekannt, auch andere Beziehungen hielten nicht.

Aber aufgepasst! Alle, die für Paul Janke schwärmen, sollten jetzt aufhorchen, denn der RTL-Star hat Großes vor!

Paul Janke: Überraschung bei RTL-Star!

Diese Worte sprechen Bände! Paul Janke will heiraten – und das schon am 25. Mai 2025! Kleiner Haken an der Geschichte? Die passende Braut fehlt noch. Doch wozu gibt es Social Media? Mit einem humorvollen Aufruf auf Instagram sucht der ehemalige „Bachelor“ kurzerhand nach der Frau, die ihm in vier Monaten das Ja-Wort geben soll.

Neben einem verschneiten Skifoto postete er das vielsagende Hochzeitsdatum „25.05.2025“, dazu eine weiße Taube und ein rotes Herz-Emoji. Seine Botschaft an die Zukünftige: „Perfektes Datum für unsere Hochzeit. Ich weiß noch nicht, wer du bist, aber du hast vier Monate Zeit, mein Schatz.“ Doch sind schon Anwärterinnen am Start?

RTL-Star zeigt sich zuversichtlich

Obwohl Paul Janke über die Jahre in diversen Dating-Formaten, wie aktuell in „Promi First Dates“, nach der großen Liebe suchte, scheint die Richtige einfach noch nicht aufgetaucht zu sein. Aber verzagen? Fehlanzeige! Stattdessen gibt sich der TV-Star gewohnt charmant und optimistisch.

Paul Janke weiß genau, was er will – und das ist offenbar eine Hochzeit mit allem Drum und Dran. Doch ob der humorvolle Aufruf ernst gemeint ist oder eher als Gag durchgeht? Das bleibt abzuwarten. Sicher ist: In den kommenden Wochen dürfte sein Instagram-Post für einige Bewerbungen sorgen.

Neuigkeiten rund um RTL und Co.:

Es bleibt spannend, ob Paul Janke schon bald unter der Haube ist. Noch spannender jedoch bleibt dann auch die Frage, wer die Frau an seiner Seite sein wird. Dann dürfte es 2025 statt TV-Dating endlich heißen: „Ja, ich will!“