Oliver Pocher und Ehefrau Amira werden deutlich: „Pures Gift füreinander!“

Bei Oliver und Amira Pocher könnte es beziehungstechnisch aktuell wohl besser laufen. Der Comedian und die Moderatorin sind sich aktuell in einigen Punkten anscheinend nicht ganz einig. Daraus machen die beiden allerdings kein Geheimnis, sondern gehen offen damit um. Erst kürzlich tauschten sie sich noch darüber aus, welchen Typ Frau Oliver Pocher bevorzugen würde, sollte es zwischen den beiden zur Trennung kommen.

In ihrem Podcast lassen Oliver und Amira Pocher kein noch so unschönes Thema aus. Gucken aber auch gerne mal in Richtung Kollegen-Beziehungen und teilen hier auch gerne mal aus. So wie jüngst gegen Verena Kerth und Marc Terenzi.

Oliver und Amira Pocher teilen gegen Promi-Paar aus

Zu Dschungelcamp-Zeiten schien bei der Ex von Oliver Kahn und dem Ex von Sarah Connor noch alles gut. Erst im Nachgang machten Gerüchte über blaue Augen und Handgreiflichkeiten die Runde. Mittlerweile wechseln sich die Wolkenfarben zwischen rosarot und tiefschwarz ab.

In Hamburg soll es verschiedenen Medienberichten zufolge zwischen den beiden ordentlich geknallt haben. Ein guter Grund für die Pochers, um ihrer Meinung über das Promi-Paar in ihrem Podcast Luft zu machen. „Die sind pures Gift füreinander. Das ist ja nicht geil. Stell dir mal vor, als Paar die ganze Nacht durchzusaufen, eventuell noch irgendetwas konsumieren, ins Hotel zu fahren, zu streiten, sich gegenseitig auf die Fresse zu hauen, das ist ja nicht geil“, so Amira.

Pochers zeigen sich bei Verena Kerth und Marc Terenzi skeptisch

Geht es um die Beziehung anderer, scheinen sich die Pochers einig zu sein. Denn auch Oliver Pocher teilt aus und sagt: „Sie sind aber immer nur bei diesen Promi-Veranstaltungen, wo es Alkohol umsonst gibt.“

Mehr News:

Amira Pocher scheint in der Beziehung jedenfalls keine Zukunft zu sehen. Sie sagt: „Die lösen ja in sich gegenseitig das Schlimmste aus.“ Verena und Marc scheinen sich von der öffentlichen Kritik jedenfalls nicht unterkriegen zu lassen. Ganz im Gegenteil, auf Instagram zeigen sich die beiden von einem Event zum nächsten laufend.