Oliver Pocher: Nach Ehe-Aus mit Amira – jetzt reagiert der Comedian auf jüngste Liebes-Gerüchte

Vor wenigen Wochen machte Oliver Pocher die Trennung zu seiner Noch-Ehefrau Amira Pocher bekannt. Beim „Deutschen Fernsehpreis“ auf Sat.1 am Freitag (29. September) schmiegte sich jedoch eine andere Frau ganz eng an den Comedian.

Hat Oliver Pocher etwa Trost in den Armen einer anderen Promi-Dame gefunden? In seiner Instagram-Story äußerte sich der 45-Jährige nun zu den Liebesgerüchten auf seine typische, eigene Art.

+++ „Frühstücksfernsehen“: Sat.1-Moderatorin gibt Einblick hinter die Kulissen – „Der große Kampf“ +++

Oliver Pocher bezieht Stellung zu Liebes-Gerüchten

Am 28. September verfasste Oliver Pocher emotionale Zeilen zum 31. Geburtstag von Amira Pocher, die selbst seine Kritiker wohl berührten. Nur einen Tag später sah man den 45-Jährigen beim „Deustchen Fernsehpreis“ lächelnd an der Seite einer anderen Frau – nämlich neben Evelyn Burdecki. Hat sich die einstige Dschungel-König den Comedian etwa geschnappt?

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Laut einem Bericht der „Bild“ sollen die beiden im Backstage-Bereich sogar zwischenzeitig Händchen gehalten haben. Nun reagierte Oliver Pocher in seiner Instagram-Story auf die jüngsten Spekulationen: „Fun Fact: Ich hatte mit jedem beim Fernsehpreis intensiven Geschlechtsverkehr! Von Luke (gezwungen) zu Jorge (gewollt), Joko und Klaas (15 Minuten), Bill und Tom (durch den Monsun), Giovanni und Jana Ina (auf die Nachbarschaft) bis hin zu Evelyn Burdecki (steht im Management-Vertrag) zu Anna Ermakova (alleine schon wegen Boris)…“

Noch mehr Meldungen:

Damit will der Comedian wohl auf seine Art und Weise sagen, dass er die Gerüchte um sein Liebesleben nicht zu ernst nimmt und seine Fans es ebenfalls nicht tun sollten. Schaut und hört man sich die vergangene Podcast-Folge des einstigen Pocher-Traumpaares an, dann weiß auch jeder, dass Oliver Pocher mit dem Herzen noch sehr an seiner Ex Amira hängt. Als sie über die Gründe für ihre Trennung redeten kamen den beiden vor Live-Publikum die Tränen. Viele Follower haben die Hoffnung auf ein Liebes-Comeback deshalb noch nicht aufgegeben.