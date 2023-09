Oliver Pocher: DIESE Worte an Amira gehen ans Herz – „Nun sitze ich alleine zu Hause ohne Dich“

Es war DIE Trennung des Jahres. Comedian Oliver Pocher und seine Frau Amira gehen nun getrennte Wege. Doch Funkstille herrscht offenbar nicht zwischen ihnen. Denn Oliver Pocher findet nun rührende Worte für Amira, die er sogar öffentlich macht.

In einem Instagram-Post gratuliert der 45-Jährige seiner Noch-Ehefrau Amira und gesteht, in der Beziehung viele Fehler gemacht zu haben.

Oliver Pocher spricht öffentlich zu Amira

Eigentlich zeigt sich Oliver Pocher nicht unbedingt von seiner privaten und vor allem verletzlichen Seite. Doch das ganze Thema mit Amira muss ihm doch schwerer zugesetzt haben als vielleicht vermutet.

Auf Instagram betont der TV-Star, trotz der Trennung auch weiterhin an den Geburtstag seiner Ex zu denken und vor allem gratulieren zu wollen. Und genau das tut er am Donnerstag (28. September) mit seinem Post.

Es sind Worte, die einem nahe gehen. Olli: „Nun sitze ich alleine zu Hause ohne Dich. Was für ein Jahr liegt hinter Dir. Ich habe es im letzten Jahr leider nicht geschafft, Dir das zu geben, was Du Dir von mir erhofft hast. Irgendwann ist der Punkt gekommen, an dem Du keine Liebe mehr für mich empfunden hast. Wo das Glück der Familie, Gesundheit und ein erfüllter Job nicht mehr reichte, um Dich glücklich zu machen. Da habe ich als Ehepartner versagt.“

Er hätte das Gefühl gehabt, dass die beiden als Team am stärksten gewesen seien, doch Gefühle seien nicht die Realität und kein Helene-Fischer-Song, wie Oliver Pocher weiter erklärt.

Auch seine nachfolgenden Zeilen zeigen, wie er gerade empfindet: „Ich wäre gerne noch lange der Partner an Deiner Seite geblieben, doch das zu akzeptieren ist der schwierigste Teil am Ende dieser Beziehung für mich. Ich habe es schmerzlich verstanden und werde es akzeptieren (müssen).“

Zum Schluss gibt es dann noch die angekündigten Geburtstagsglückwünsche und sogar den Wunsch seinerseits, dass Amira jemanden findet, der sie glücklicher machen kann.

Und schließlich versucht Oliver Pocher sogar noch – wie gewohnt – eine Art Scherz zu machen, indem er sich selbst fragt: „P.S.: Wann ist der richtige Zeitpunkt, sein Tinder Profil wieder zu aktivieren, obwohl es jemand wie Dich kein zweites Mal gibt…!?“ Dazu teilt der Comedian ein Hochzeitsbild von ihm und Amira.

Oliver Pocher: Viele Stars gerührt von seinen Worten

Viele seiner Fans sind geflasht von den ehrlichen Worten. Auch ein paar Stars melden sich zu Wort, darunter „Dschungelcamp“-Star Julian F.M. Stoeckel: „Was für schöne Worte!! Ich hätte nicht geglaubt, dass du so eine emotionale Seite besitzt. Es rührt mich…“

Und auch Ex-„Bachelor“ Andrej Mangold kommentiert: „Sehr echt und liebevoll geschrieben. Bin ehrlich, hätte ich von dir in dieser Form und vor allem öffentlich nie erwartet, umso stärker. Ich hoffe, der Schmerz vergeht und du siehst schon ganz bald, warum das so kommen sollte. Alles Gute dir weiterhin und bis bald mal.“

„Bauer sucht Frau“-Kandidatin Anna Heiser stellt sogar fest: „Du liebst sie…“ Und TV-Moderator Elton hat noch Hoffnung für die beiden: „Da muss man doch weich werden und nochmal genau überlegen. Alles Gute, euch Zweien.“

Nur eine Person hat bislang noch nicht auf Ollis Post reagiert: Amira Pocher.