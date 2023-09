Oliver Pocher: Emotionales Geständnis von Amira! „Wir sind immer noch ein Team“

Alles aus bei Oliver Pocher und seiner Amira! Wie das Paar vor einiger Zeit in dem Podcast „Die Pochers hier“ offiziell bekannt gegeben hat, ist die Beziehung am Ende und die beiden sind getrennt. Bei ihrem jüngsten gemeinsamen Auftritt, der einen rein beruflichen Hintergrund hatte, wurde es allerdings so richtig emotional.

Denn plötzlich liegen sich Oliver Pocher und Amira in den Armen! Vor zahlreichen Zuschauern tauscht das Ex-Paar zärtliche Berührungen aus und bringt das Publikum damit zum Toben. Doch was steckt hinter diesem Moment? In einer neuen Folge ihres Podcasts werden die beiden mehr als deutlich.

Oliver Pocher und Amira über innige Umarmung

Neben der Umarmung floss es bei dem Live-Podcast-Event auch das ein oder andere Tränchen. Vor allem Oliver Pocher, der sonst immer zum Scherzen aufgelegt ist, zeigte sich von seiner verletzlichen Seite. Doch wenn es nach Amira gegangen wäre, hätte sie die Umarmung am liebsten aus der Show geschnitten.

Wieso, erklärt die Moderatorin wie folgt: „Die Leute haben natürlich sehr, sehr viel hineininterpretiert. Ich kann das ganz gut erklären. Ich kann dich nicht weinen sehen, und mir tut das natürlich auch weh. Und als wir uns das erste Mal umarmt haben, hab ich schon gesehen, du hattest rote Augen – und dann habe ich versucht, mich abzulenken, hab weggeguckt. Man sieht das genau in dem Moment, als ich dich angucke und sehe, dass du ergriffen warst. Und dann war es bei mir sowieso vorbei.“

Oliver und Amira Pocher bleiben weiter „ein Team“

Nach einer Trennung braucht es Zeit, bis beide Parteien wieder voll und ganz in der Spur sind. Vor allem, wenn Kinder involviert sind. Das sieht zumindest Amira Pocher so, wie sie im Podcast beschreibt: „Du bist mir natürlich nicht egal und wir erleben ja auch sehr, sehr viel gerade und haben sehr viel erlebt in der vergangenen Zeit und das geht alles nicht immer spurlos an einem vorbei. Du bist der Papa meiner Kinder und wir sind immer noch ein Team.“

Mehr Nachrichten haben wir hier für dich zusammengestellt:

Bleibt abzuwarten, ob Oliver Pocher und Amira wirklich einen Schlussstrich ziehen oder ihrer Liebe nicht vielleicht doch eine zweite Chance geben wollen.