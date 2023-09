„Deutscher Fernsehpreis“: Diese Szene schnitt Sat.1 einfach raus

Am Donnerstagabend (28. September 2023) zeigte Sat.1 die Verleihung des „Deutschen Fernsehpreises“. Die Gewinner des Abends bekamen dort die begehrte Auszeichnung für ihre Leistungen in Film, Schauspiel und Unterhaltung. In Minutentakt betraten und verließen die Stars die Bühne in Köln.

Freudentränen, Dankesreden und Umarmungen standen beim „Deutschen Fernsehpreis“ an der Tagesordnung. Vor allem, wenn eine Produktion mit vielen Mitglieder ausgezeichnet wurde, konnte sich die Vergabe des Preises auch mal etwas in die Länge ziehen. Bei einer Dankesrede grätschte Sat.1 allerdings dazwischen und schnitt einen Teil einfach raus.

„Deutscher Fernsehpreis“: DAS sahen die Zuschauer nicht

Ein Tag nach der Ausstrahlung meldet sich RTL-Moderator Steffen Hallaschka auf Instagram bei seinen Fans. Dort veröffentlicht er einen Ausschnitt aus seiner Dankesrede bei dem „Deutschen Fernsehpreis“. Schließlich erhielt er gemeinsam mit Olivia Jones die Auszeichnung in der Kategorie „Beste Infotainment“ für ihr Format „Sterben für Anfänger“.

Doch der Moderator scheint verärgert zu sein. Zu dem Beitrag schreibt: „Was beim Deutschen Fernsehpreis 2023 im TV nicht zu sehen war: Leider wurde unser Dank an die wundervollen Protagonisten aus „Sterben für Anfänger“ aus Zeitgründen herausgeschnitten. Dabei hätte es diese Serie ohne Euch alle nie gegeben. Wie gerne hätten wir am Donnerstagabend insbesondere mit Vanessa, Angie und Stephanie gefeiert!“

Fans feiern mit Steffen Hallaschka und Olivia Jones

Der Schnitt von Sat.1 scheint der Freude der Fans von „Sterben für Anfänger“ keinen Abbruch zu tun. Sie freuen sich auch mit gekürzter Dankesrede über die Auszeichnung, wie in den Kommentaren unter dem Instagrambeitrag schnell deutlich wird.

So schreibt ein Fan beispielsweise: „Ich habe Tränen in den Augen, ich gönne dieser Produktion diesen Preis so sehr. Ich fand dieses Thema so wichtig, endlich haben es zwei der bekanntesten Deutschen umgesetzt. Man muss das Tabu tot brechen, und das habt ihr mega umgesetzt. Danke an alle, die beteiligt waren.“ Ein anderer kommentiert: „Ich hab mich unfassbar gefreut, dass ihr gewonnen habt. So verdient.“