„Ninja Warrior Germany“: Zuschauer geht auf die Barrikaden – „Bin da echt sauer drüber“

Vor wenigen Tagen ging die Nachricht durchs Netz: Die neunte Staffel von „Ninja Warrior Germany“ zieht wieder ins TV-Programm! Das verkündete niemand Geringeres als das unzertrennliche Trio rund um Moderatorin Laura Wontorra, Jan Köppen und Frank Buschmann höchstpersönlich in einem Instagram-Beitrag.

Am Freitagabend (18. Oktober) starten die Teilnehmer der RTL-Show erneut in das große Action-Abenteuer und versuchen sich am Parcours. Doch ein Detail sticht den Zuschauern direkt ins Auge und stößt ihnen bitter auf!

„Ninja Warrior Germany“: Zuschauer wird deutlich

Sie sind die erfolgreichsten „Ninja Warrior Germany“-Kandidaten schlechthin: Stefanie Edelmann (früher: Noppinger) und Ehemann Oliver Noppinger. Der gebürtige Hesse schaffte es bisher immer ins Finale der Show, seine Ehefrau gewann zuletzt zweimal in Folge die Frauen-Wertung. Doch schon kurz nach Auftakt der diesjährigen Staffel fällt auf: Das Paar ist nicht wie gewohnt in der Sendung dabei.

Einem Zuschauer gefällt diese Entwicklung so gar nicht. Auf der Social-Media-Plattform „X“ lässt er seinen Dampf ab: „Meine Kritik gleich zu Beginn. RTL hat Oliver Edelmann und auch Stefanie Edelmann nicht eingeladen. Bin da echt sauer drüber. Gefällt mir ÜBERHAUPT NICHT!“

Andere verlieren ebenfalls keine positiven Worte zum Format. „Hoffentlich nerven die Moderatoren nicht wieder so“ oder „Da sind sie ja wieder, die beiden Bekloppten“, lauten andere Meinungen.

„Ninja Warrior Germany“: Fans haben klare Meinung

Einen Blick in die Kommentarspalte auf Instagram macht allerdings deutlich, dass „Ninja Warrior Germany“ noch immer eine treue Fangemeinde hat:

„Ist das toll! Die allerbeste Show – das werden wieder so unfassbare Freitagabende!“

„Endlich hat der Freitagabend wieder einen Sinn!“

„Was schon Staffel neun? Unglaublich, wie die Zeit rennt. Wir sind seit der ersten Staffel Fans und fiebern mit.“

„Das wird wieder der Hammer, bin schon gespannt auf die Änderungen.“

RTL zeigt die neuen Folgen von „Ninja Warrior Germany“ ab dem 18. Oktober um 20.15 Uhr im TV-Programm. Die Episoden gibt es auch in der Mediathek bei RTL Plus.