RTL lässt die Bombe platzen – „Da geht wieder was los“

Von Nachrichtensendungen über Daily-Soaps bis hin zu großen Blockbustern: Im Programm von RTL dürfte wohl für jeden Geschmack etwas dabei sein. Vor allem in Sachen Spielshows macht dem Kölner Sender so schnell keiner was vor. Nun knüpft man an dem Erfolg an – ein beliebtes Format kehrt mit einer neuen Staffel zurück, wie es von offizieller Seite heißt.

RTL lässt die Katze aus dem Sack

Jetzt ist es raus: Die RTL-Zuschauer dürfen sich auf die neunte Staffel von „Ninja Warrior Germany“ freuen! Das verkündet niemand Geringeres als das unzertrennliche Trio rund um Moderatorin Laura Wontorra, Jan Köppen und Frank Buschmann höchstpersönlich in einem Instagrambeitrag.

„Habt ihr es auch schon gehört? Da geht wieder was los“, sagt Jan Köppen in dem kurzen Clip zu seinen Kollegen. Die sind schon ganz aus dem Häuschen, wie Laura Wontorra deutlich macht: „Endlich! Leute, ich bin ganz aufgeregt.“ Mindestens genauso nervös sind auch die Fans der Gameshow.

RTL-Zuschauer voller Vorfreude

Ein Blick in die Kommentare des Instagrambeitrags macht schnell deutlich, wie groß die Freude bei den Fans von „Ninja Warrior Germany“ wirklich ist:

„Ist das toll! Die allerbeste Show – das werden wieder so unfassbare Freitagabende!“

„Endlich hat der Freitagabend wieder einen Sinn!“

„Was schon Staffel neun? Unglaublich, wie die Zeit rennt. Wir sind seit der ersten Staffel Fans und fiebern mit.“

„Das wird wieder der Hammer, bin schon gespannt auf die Änderungen.“

RTL zeigt die neuen Folgen von „Ninja Warrior Germany“ ab dem 18. Oktober um 20.15 Uhr im TV-Programm. Die Episoden gibt es auch in der Mediathek bei RTL Plus.