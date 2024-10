Schock bei RTL-Star Frauke Ludowig! „Emotionaler Abend“

Drama bei Frauke Ludowig und ihrer Familie!

Die RTL-Moderatorin machte kürzlich eine Sache öffentlich, die sie emotional an ihre Grenzen brachte. Für sie und ihre Lieben ist es ein schwerer Schicksalsschlag, der über sie hereinbrach. Was war geschehen?

In der Familienmetzgerei, die seit 1901 besteht und die derzeit ihr Bruder betreibt, gab es Ende Juni einen Blitzeinschlag. Die Metzgerei in Wunstorf in Niedersachsen brannte komplett nieder. Jetzt meldet sich Frauke Ludowig noch einmal bei ihren Fans zu Wort.

Schock bei RTL-Star Frauke Ludowig!

Aber von vorne: Zunächst berichtet der RTL-Star gegenüber dem Kölner Sender, was genau geschehen war. Frauke sei gerade in New York gewesen, als der Anruf ihres Vaters kam. „Das war natürlich für uns alle ein Riesenschock“, so die Moderatorin. Durch den Blitzeinschlag sei ein Schwelbrand ausgelöst worden. Acht Löschfahrzeuge seien vor Ort gewesen, ein riesiger Einsatz.

Kein Wunder, dass die 60-Jährige nur diese traurigen Worte übrig hat: „Ein emotionaler Abend.“ Denn nichts von alldem, was mal an eine Metzgerei erinnerte, ist noch übriggeblieben, alles musste raus und neu aufgebaut werden.

Am Samstag (12. Oktober) wendet sich Frauke Ludwig auf Instagram an ihre Fans und einigen Mitwirkenden und findet ein paar liebe Worte. Denn die Familienmetzgerei ist mittlerweile wieder eröffnet worden, alles ist neu.

Frauke Ludowig: RTL-Star bedankt sich bei Fans und Handwerkern

„Weil der Brand jetzt so viele Schlagzeilen macht: Ich wollte nochmal danke sagen. So viele haben sich von euch gemeldet. Es war eine ganz tolle Wiedereröffnung diese Woche. Ich glaube, die Familie hat das nur deshalb durchgehalten, weil so viel Menschen die Daumen gedrückt haben, so viele Menschen gesagt haben, ihr müsst wieder aufmachen. So ist es jetzt auch passiert.“

Und es gibt noch ein paar Leute, denen Frauke Ludowig zutiefst dankbar ist. „Und ich wollte aber an dieser Stelle noch mal danke sagen, stellvertretend, bei allen Handwerkern, die sich darum gekümmert haben, dass das so schnell wieder aufgebaut werden konnte.“

Ihren nächsten Auftritt hat die Moderatorin am Sonntag (13. Oktober) im TV-Magazin „Exklusiv“. Diesmal nicht wie gewohnt um 19.05 Uhr bei RTL, sondern nur in der Mediathek bei RTL+. Der Sender zeigt stattdessen American Football im Free-TV. Einige Fans gingen deswegen bereits auf die Barrikaden (hier mehr dazu >>>).