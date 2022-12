Netflix: „Wednesday“-Fans müssen zittern – Catherine Zeta-Jones gibt Grund zur Sorge

Die Comedy-Horror-Serie „Wednesday“ bricht gerade den Rekord als meistgesehene englischsprachige Netflix-Serie innerhalb einer Woche. Laut Angaben des Streamingdienstes sind insgesamt 341,23 Millionen Stunden der Serie abgespielt worden. Damit überholt der Ableger der „Addams Family“ sogar die Skandal-Serie „Dahmer – Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer“.

Das Interesse an „Wednesday“ ist also enorm. Doch wie sieht es mit einer Fortsetzung aus? Bisher hat Netflix keine Informationen dazu rausgegeben, ob eine Staffel 2 in Planung ist. Und auch die Schauspieler scheinen ahnungslos.

„Wednesday“-Cast hat „keine Ahnung“, ob Netflix eine Fortsetzung plant

Nicht einmal die Hauptdarsteller der Erfolgsproduktion wissen, ob und wie es mit „Wednesday“ bei Netflix weitergehen wird. Catherine Zeta-Jones schlüpft in der Serie in die Rolle der Morticia Addams und besetzt damit eine ziemlich wichtige Rolle im Universum der „Addams Family“. Doch nicht einmal sie kann sagen, was der Streamingdienst geplant hat.

Als sie von „E! News“ nach der Zukunft von „Wednesday“ gefragt wird, sagt sie nur: „Wir haben keine Ahnung.“ Nicht gerade die Art von Antwort, über die sich Fans freuen können. Obwohl die Stars der Serie also noch keinen blassen Schimmer haben, darf man durchaus davon ausgehen, dass Netflix bereits an einer Staffel 2 arbeitet. Die Zahlen sprechen schließlich für sich.

Netflix erhält zwei Golden-Globe-Nominierungen für „Wednesday“

Es wäre schon sehr ignorant vom Streaminganbieter, wenn er „Wednesday“ nicht um eine weitere Staffel verlängern würde. Immerhin hat – abgesehen von „Stranger Things“ – keine andere Serie ihnen so viele Klicks beschert wie die Geschichte rund um das Monster-Mysterium an der Nevermore Academy.

Am 12. Dezember hat „Wednesday“ sogar noch zwei Nominierungen für die Golden Globes erhalten. Für das Jahr 2023 ist Jenna Ortega, die die Titelfigur spielt, als beste Schauspielerin sowie die Serie selbst als beste Fernsehserie nominiert.

„Wednesday“ ist seit dem 16. November 2022 bei Netflix verfügbar. Die erste Staffel umfasst acht Folgen. Vier davon sind unter der Regie von Kult-Filmemacher Tim Burton höchstpersönlich entstanden.