Netflix zeigt neues „The Crown“-Plakat: „Es ist so traurig“

Diese Serie ist nicht nur für Fans der Royal Family ein echtes Highlight: „The Crown“ erzählt die Geschichte der britischen Königin Elisabeth II. seit ihrer Hochzeit mit Prinz Philip im November 1947.

Die Dramaserie auf „Netflix“ orientiert sich am Leben der Königin, die über 70 Jahre das Staatsoberhaupt von England war. Allerdings ist die Serie ausgedacht und keine wirkliche Biografie. Dennoch gewährt sie Einblicke in das tägliche Leben im Buckingham Palace.

The Crown: Netflix spannt Fans auf die Folter

Mitte November beginnt die sechste Staffel. Es wird auch die letzte sein, wie der Streaming-Anbieter „Netflix“ ankündigt, und es gibt eine Besonderheit: Diese Staffel der vielfach preisgekrönten Serie wird in zwei Teilen ausgestrahlt.

Folge 1 bis 4 der finalen Staffel von “The Crown” starten am 16. November, die Folgen 5 bis 10 werden erst ab dem 14. Dezember 2023 abrufbar sein. Aber das ist nicht der Grund, warum viele Anhänger der Serie so emotional auf die Ankündigung reagieren. Anlass ist das Motiv, mit dem Netflix die Staffel bewirbt.

Das letzte Plakat – darum stimmt es viele Menschen so traurig

Das Bild zeigt Lady Di, die Königin der Herzen. Noch immer ist die Liebe der Fans zur ersten Ehefrau von König Charles III. ungebrochen. Diana Spencer kam am 31. August 1997 bei einem tragischen Autounfall in Paris ums Leben. Zu diesem Zeitpunkt war ihre Ehe zum Prinzen von Wales, dem heutigen König, bereits zerrüttet. Die Mutter von Prinz William und Prinz Harry galt als sehr nahbare Prinzessin, die immer wieder den Kontakt zu Menschen aus dem Volk suchte und damit die Sitten und Regeln des Königshauses auf den Kopf stellte.

Die Reaktionen auf das Bild sind sehr emotional. „Sie sieht ihr so ähnlich! Da ist alles so unglaublich und so traurig.“ ist auf Instagram zu lesen, und: „Prinzessin Dianas Tod war einer der größten Schocks, die ich jemals erleben musste. Ich kann kaum erwarten, wie die Serie dieses schlimme Ereignis für die Welt und für die königliche Familie aufarbeitet, besonders für Königin Elisabeth.“

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Dargestellt wird Lady Di in der Serie von der australischen Schauspielerin Elizabeth Debicki, die für Ihre Rolle 2023 eine Emmy-Nominierung als Beste Nebendarstellerin in einer Dramaserie erhielt.