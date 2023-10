Netflix verkündet „The Crown“-Hammer – doch für Fans kommt es anders als erwartet

Die Liste der Auszeichnungen ist lang: Die Netflix-Serie „The Crown“ gewann bereits unzählige Preise, darunter mehrere Emmy Awards (u.a. Beste Dramaserie) und Golden Globe Awards (u.a. Beste Serie – Drama). Kein Wunder, dass die Fans es kaum erwarten können, bis das Drama über das Leben der britischen Königin Elizabeth II. und ihrer Familie fortgesetzt wird.

Jetzt hat das Warten endlich ein Ende für die Netflix-Zuschauer.

Netflix verkündet „The Crown“-Hammer

Am Montag (9. Oktober) gab der Streamingdienst den Start für die heiß ersehnte sechste Staffel bekannt. Doch für die Netflix-Zuschauer kommt es etwas anders als erwartet.

Um die Dramatik der Serie noch etwas mehr auf die Spitze zu treiben, haben sich die Verantwortlichen nämlich dazu entschieden, die sechste Staffel in zwei Hälften zu teilen. Für die Zuschauer kommt das wohl eher unerwartet. Los geht es mit Part 1 am 16. November.

Die sechste „The Crown“-Staffel deckt den Zeitraum von 1997 bis 2005 ab. Im ersten Teil der Staffel ist Schauspielerin Elizabeth Debicki laut der britischen „Sun“ erneut in ihrer Rolle als Prinzessin Diana zu sehen, in ihrem letzten Lebensjahr, um genau zu sein. Die Zuschauer werden darin Zeuge ihrer Romanze mit Dodi Fayed, aber auch ihres tödlichen Autounfalls in Paris.

Erstmals in der Serie werden auch Dianas Söhne Prinz William (Rufus Kampa spielt den jüngeren William, Ed McVey die ältere Version) und Prinz Harry (Fflyn Edwards spielt den jüngeren Harry, Luther Ford den älteren) größere Rollen bekommen.

Und auch ein Datum für den zweiten Teil der sechsten Staffel steht bereits fest: Am 14. Dezember – noch vor Weihnachten – dürfen sich die Netflix-Zuschauer auf die letzten sechs Episoden von „The Crown“ freuen.