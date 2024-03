Netflix macht jetzt mit deutschem Star Geschäfte – „Eine neue Erfahrung“

Netflix, der weltweit führende Streamingdienst, sorgt für frischen Wind in seinem Dokumentationsangebot!

Die deutsche Rapperin Shirin David, die bereits die Charts erobert hat, öffnet nun die Türen zu ihrem Privatleben. Eine Ankündigung, die die Fans und die Musikwelt gleichermaßen in Aufregung versetzt.

Netflix: Shirin David tritt in große Fußstapfen

Wenn Netflix ruft, zögern selbst die größten Stars nicht: Eine Wahrheit, die bereits für internationale Größen wie Jennifer Lopez, Lady Gaga und Taylor Swift gilt und nun auch für Shirin David Bestätigung findet. Die Künstlerin, die sich mit Hits wie „Gib ihm“ oder „Lieben wir“ in den Musikolymp katapultiert hat, wird bald in einer eigenen Dokumentation auf Netflix zu sehen sein. Die Neuigkeit teilte sie selbst begeistert am Mittwochabend (13. März) während einer Veranstaltung in Berlin mit.

Die 28-jährige Musikerin und Geschäftsfrau sprach über die Einzigartigkeit des Projekts und die Intimität der Dreharbeiten. „Es war eine neue Erfahrung, ein Team so nahe an mich heranzulassen, auch an meine Familie“, so die Künstlerin. In der Dokumentation wird viel Persönliches enthüllt. Dabei gibt Shirin Einblicke in Herausforderungen und Unsicherheiten, die sie auf ihrem Weg begleitet haben. Ihre Botschaft ist dabei klar und motivierend: „Das Wichtigste ist, dass man sich selbst vertrauen darf.“

Netflix verspricht, dass die Dokumentation zeitnah verfügbar sein wird, doch das genaue Datum bleibt vorerst ein süßes Geheimnis. Ihre Fans warten vermutlich gespannt auf die Veröffentlichung!