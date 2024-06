Netflix-Kracher: Neue Show mit „Prison Break“-Stars – „Wir sind begeistert“

Es liegt ein Hauch Nostalgie in der Luft, denn die ehemaligen „Prison Break“-Helden Dominic Purcell und Wentworth Miller kehren mit einem Knall auf die Bildschirme zurück. Dieses Mal tauschen sie die grauen Gefängnismauern gegen die gefährlichen Brennpunkte der Welt. In der neuen Netflix-Serie „Snatchback“, einem packenden Geiseldrama, schlüpfen die beiden nun in die Rollen furchtloser Agenten.

„Snatchback“ verspricht Nervenkitzel pur und ist von den wahren Begebenheiten eines noch aktiven Geheimagenten inspiriert. Unter der Federführung von Scott Rosenbaum folgt die Serie einem hochqualifizierten, privat beauftragten Agententeam. Dabei operieren sie rund um den Globus, um Geiseln aus einigen der gefährlichsten und exotischsten Orte der Welt zu befreien.

Netflix: Knastbrüder werden zu TV-Retter

Nicht nur vor der Kamera wird mit Hochkarätern gearbeitet – auch hinter den Kulissen sorgt ein talentiertes Team für Furore. Tish Cyrus-Purcell, die Ehefrau von Dominic Purcell und Mutter von Miley Cyrus, sowie Dannah Axelrod Summers übernehmen die Produktion der Serie. „Wir sind absolut begeistert, Teil dieses Teams mit so talentierten Menschen zu sein“, äußerte sich Tish Cyrus-Purcell.

Die Wiedervereinigung von Dominic Purcell und Wentworth Miller ist ein wahr gewordener Traum für Fans der beiden Schauspieler. Nach „Prison Break“ wurden die beiden Freunde zu richtigen Berühmtheiten. „Rosenbaum hat eine emotional aufgeladene Welt mit hohem Einsatz geschaffen, in der Dominic Purcell und Wentworth Miller wieder zusammenkommen und die außergewöhnlichen Helden eines echten privaten Geiselbefreiungsteams auf die Leinwand bringen“, sagte Tish weiter.

Dieses TV-Comeback sollten Fans nicht verpassen! Wann die Serie an den Start geht, ist jedoch noch nicht bekannt.