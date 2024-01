Netflix: „Fauda“-Star im Israel-Krieg verwundet – „Unsere Herzen sind bei ihm“

Was in der Netflix-Serie „Fauda“ vor der Kamera realisiert wird, ist für Schauspieler Lior Raz bittere Realität geworden. Der ehemalige Elite-Soldat und Israeli spielt im israelischen Agenten-Thriller die Hauptrolle des Doron Kavillio – ein Mitglied der Spezialeinheit Jechidat Duvdevan. In der Serie wird die brisante Situation am Gazastreifen und im Westjordanland thematisiert.

Seit Oktober 2023, als es den brutalen Überfall der Hamas-Terroristen gab, spielt der Netflix-Star nicht nur eine Rolle, sondern steht auch im wahren Leben an der Front. Und auch sein Kollege Idan Amedi kämpft an der Front. Mit bitteren Folgen. Amedi wurde jetzt im Krieg schwer verletzt.

Netflix: „Fauda“-Star Idan Amedi im Krieg verletzt

Das berichten mehrere israelische Medien und auch auf seiner Instagram-Seite wird von der schweren Verletzung berichtet. Dort heißt es:

„‘Fauda‘-Schauspieler und Musiker Idan Amedi, der sich nach den Anschlägen vom 7. Oktober den IDF angeschlossen hatte, wurde heute bei Kämpfen im Anti-Terror-Einsatz gegen die Hamas in Gaza schwer verletzt. Als Teil von Faraway Road Productions von Candle Media und der Fauda-Familie sind unsere Herzen bei ihm und seiner Familie, während wir für eine schnelle Genesung beten.“

Amedi soll sich derzeit im Scheba-Krankenhaus in Tel Haschomer befinden und dort behandelt werden. Gegenüber der israelischen Nachrichtenagentur „Walla News“ erklärte sein Vater, dass sein Sohn zwar schwer verwundet worden sei, seine Verletzungen aber nicht lebensbedrohlich seien. Man habe offenbar Splitter operativ aus seinem Körper entfernt. Wie genau es zu dem Vorfall kam, ist bislang nicht bekannt.

Bereits im November 2023 mussten Fans und das „Fauda“-Team einen schweren Verlust hinnehmen. Crewmitglied Matan Meir wurde bei Kämpfen in Gaza getötet (hier mehr dazu). Damals zeigte sich Netflix-Star Lior Raz geschockt: „Wir sind absolut am Boden zerstört. Matan war ein integraler Teil der Crew für alle vier Staffeln von Fauda. Die gesamte Besetzung und die Crew sind völlig untröstlich von diesem tragischen Verlust. Wir möchten Matans Familie und Freunden unser Beileid aussprechen. Möge seine Seele in Frieden ruhen.“

Nun wurde mit Amedi ein weiterer Star selbst Opfer der Angriffe. Seine Fans stehen ihm derzeit aber bei. „Senden Gebete, er ist so ein Held“ oder „Was für ein schrecklicher Tag. Gebete für diese Helden“ sind nur einige der Instagram-Kommentare für den Schauspieler.