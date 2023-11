Netflix: Trauer beim „Fauda“-Team – Matan Meir in Gaza getötet

War die Serie „Fauda“ vor den barbarischen Angriffen der Hamas auf Israel noch eher ein Geheimtipp unter den Netflix-Nutzern, avancierte sie kurz danach schnell zu einer Must-see-Serie. So nah, so realistisch zeigte die Action-Serie die Geschehnisse in Palästina und Israel. Auch, weil viele der Menschen vor und hinter der Kamera selbst kämpfen mussten, wissen, wie schrecklich der Nahost-Konflikt ist.

Nun muss die „Fauda“-Familie um einen der ihren trauern. Wie Hauptdarsteller Lior Raz (spielt die Rolle des Doron Kavillio) am Samstagabend via Instagram verlautbaren ließ, ist Crewmitglied Matan Meir bei Kämpfen in Gaza getötet worden.

Crew-Mitglied der Netflix-Serie „Fauda“ in Gaza getötet

„Wir sind absolut am Boden zerstört. Matan war ein integraler Teil der Crew für alle vier Staffeln von Fauda. Die gesamte Besetzung und die Crew sind völlig untröstlich von diesem tragischen Verlust. Wir möchten Matans Familie und Freunden unser Beileid aussprechen. Möge seine Seele in Frieden ruhen“, schreibt Lior Raz.

Und auch das Team von „Fauda“ meldete sich via „X“ (vormals „Twitter“) zu Wort. „Wir sind am Boden zerstört, Ihnen mitteilen zu müssen, dass eines unserer Fauda-Familienmitglieder, Matan Meir, im Gazastreifen getötet wurde. Matan war ein fester Bestandteil der des Teams. Besetzung und Crew sind über diesen tragischen Verlust untröstlich“, heißt es auf der „X“-Seite der Netflix-Serie.

Bei den Fans herrscht große Trauer ob des Todes von Matan Meir. „Es tut mir so leid. Fauda hat mehr als alles andere getan, um den Schrecken dessen, was Israel erwartet, einem weltweiten Massenpublikum näherzubringen. Möge seine Arbeit, die er dazu beigetragen hat, in Erinnerung bleiben“, heißt es beispielsweise bei „X“. Oder: „Der Verlust von Matan bricht mir das Herz. Er brachte das höchste Opfer, um das jüdische Volk und Israel zu schützen. Wir dürfen ihn nie vergessen!“ Von „Fauda“ gibt es derzeit vier Staffeln. Wann die fünfte Staffel bei Netflix erscheint, ist bislang unklar.