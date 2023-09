Netflix: „Game of Thrones“-Star feiert unerwartetes Comeback in Teenie-Serie

Die Kult-Serie „Game of Thrones“ zog Millionen von Zuschauern in den Bann. Einigen Schauspielern gelang mit ihren Rollen in der Erfolgsreihe der Durchbruch in der Branche. Doch einige tauchten danach auch ab. Jack Gleeson zum Beispiel, der im Alter von 17 Jahren die Rolle des Joffrey Baratheon verkörperte. Nun feiert der heute 31-Jährige ein unerwartetes Comeback in einer beliebten Netflix-Serie.

Netflix: „Game of Thrones“-Star kehrt zurück

Jack Gleeson hat es in jungen Jahren geschafft, zu einem der wohl meist gehassten Charaktere in einer Serie zu werden. Zwischen 2011 und 2014 spielte er in der Kult-Serie „Game of Thrones“ mit und wird in Staffel vier bei seiner Hochzeit mit Margaery Tyrell vergiftet und stirbt einen qualvollen Tod.

Nach seinem Serien-Aus verschwand der Schauspieler von der Bildfläche. Nun feiert er allerdings sein Comeback in einer beliebten Netflix-Show „Sex Education“. Doch viele Zuschauer erkennen den 31-Jährigen erst gar nicht.

Netflix-Serie mit Jack Gleeson

Seit Kurzem zeigt der Streamingdienste Netflix die letzte Staffel der Teenie-Serie „Sex Education“. Jack Gleeson spielt darin den besten Freund und Drogendealer von Maeves Bruder Sean. Doch mit dem blonden Knirps aus „Game of Thrones“ hat der Schauspieler heute nichts mehr zu tun.

Zugegeben: Wir mussten auch genauer hinschauen, bis wir ihn wiedererkannt haben. In der Serie „Sex Education“ ist der Schauspielre völlig verändert. Mit dunklen langen Haaren und Schnurrbart ist er für viele Zuschauer nicht wiederzuerkennen. Trotzdem feiern viele Fans dieses unerwartete Comeback.

Auf Twitter macht sich Freude breit. Ein User schreibt: „Ich konnte es ehrlich gesagt nicht glauben, als ich gerade Folge sechs gesehen habe! Ich hoffe, er fängt wieder an auf der Leinwand zu schauspielern! Er ist so talentiert!“ Andere finden: „Es ist so schön, Jack Gleeson wieder auf der Leinwand zu haben.“