Netflix-Star deutlich: „Das ist scheiße, ich will das nicht machen“

Die unerträgliche Aufregung vor einem ersten Date hat wohl jeder schonmal erfahren. Quälende Fragen schießen einem durch den Kopf. Werden wir uns mögen? Finden wir genügend Gesprächsthemen? Sind wir auf einer Wellenlänge? Diese Fragen scheint sich auch Netflix-Star Sara Waisglass vor dem ersten Treffen mit einem potenziellen Traumprinzen zu stellen.

Selbst Hollywood-Stars scheinen vor den Herausforderungen des Dating-Lebens nicht bewahrt zu bleiben. Schauspielern Sara Waisglass, die zuletzt in der Netflix-Serie „Ginny & Georgia“ zu sehen war, teilt nun ihr persönliches Dating-Geheimnis mit ihren Fans.

Netflix-Star teilt Geheimtipp mit ihren Fans

In ihrem neusten Instagram-Reel spricht Waisglass persönlich mit ihren Fans. Sie berichtet darüber, wie schwer das Daten in den Zwanzigern ist und wie sie vor jedem Date mit starker Nervosität zu kämpfen hat. Die 25-Jährige gesteht weiter: „Manchmal werde ich sogar so nervös, dass ich das Date direkt absage. Das ist aber scheiße, das will ich nicht machen.“ Um diese Situation zu vermeiden, rät der Serien-Star ihren Fans zu Gummibärchen, die das Stressgefühl reduzieren sollen.

Waisglass erzählt, dass sie die Gummibärchen eine Stunde vor jedem Date zu sich nimmt. Danach sei ihr Herz bereit dazu, die große Liebe zu finden. Das Produkt würde ihr Liebesleben retten. Der Netflix-Star beschriftet das Video mit den Worten: „A first date secret weapon everyone should have in their arsenal“ (zu Deutsch: Eine Geheimwaffe für erste Dates, die jeder griffbereit haben sollte).

Die Fans der Schauspielerin scheinen auf diese Empfehlung gewartet zu haben. Ein Follower kommentiert den Beitrag mit den Worten: „Ich werde auch immer so nervös, guter Tipp!“ Ein weiterer Fan wendet sich mit einem Dating-Tipp an den Serien-Star und schreibt: „Kein Grund, um nervös zu sein. Ich garantiere dir, dass die andere Person genauso nervös sein wird.“ Mit dieser Thematik hat Waisglass bei ihren Fans wohl ins Schwarze getroffen.

Mit diesen Tipps und ihren liebsten Nahrungsergänzungsmitteln im Gepäck, wird Sara Waisglass garantiert ihre große Liebe finden. Wir drücken die Daumen.